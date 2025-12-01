При цьому для приготування вам майже не потрібна олія. Страва чудово підходить для щоденного меню, адже готується всього за 30 хвилин, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Ви можете приготувати в аерогрилі різні частини свинини: стейки, реберця, ошийок тощо. Оптимальна товщина шматків – 2 – 3 сантиметри: надто тонкі можуть пересохнути, а товсті – не встигнути пропектися.

Рекомендуємо використовувати кухонний термометр: для свинини ідеальна температура всередині – 70°C. До маринаду також можна додати соєвий соус, гірчицю або лимонний сік – ці інгредієнти зроблять мʼясо значно ніжнішим.

Як запекти свинину в аерогрилі?

Порцій : 4

: 4 Час: 30 хвилин

Інгредієнти:

– 800 грамів свинини;

– сіль та перець до смаку;

– 5 грамів куркуми;

– 2 зубчики часнику;

– 30 мілілітрів олії.

Приготування:

Промийте свинину та ретельно обсушіть її паперовими рушниками. Наріжте стейками або шматочками довільної форми. Посипте мʼясо сіллю та спеціями, додайте подрібнений часник і олію. Добре перемішайте та залиште маринуватися на 30 хвилин. Розігрійте аерогриль до 180 – 200°C. Розкладіть шматки на решітці так, щоб між ними залишався невеликий простір. Готуйте 15 – 20 хвилин, один раз перевернувши у середині процесу, щоб мʼясо рівномірно підрумʼянилося. Після приготування дайте страві "відпочити" 5 хвилин, щоби соки рівномірно розподілилися.

Як вибрати мʼясо?

Свинина повинна мати світло-рожевий колір, пружну структуру та не бути занадто вологою. Досвідчені кулінари радять обирати ошийок, адже тут є жирові прожилки, які нададуть страві соковитості, кажуть у Mojegotowanie.

Якщо є можливість, перевіряйте свіжість мʼяса за допомогою дотику. Натисніть на нього пальцем: на свіжому шматочку вмʼятина швидко зникатиме.

