При цьому для приготування вам майже не потрібна олія. Страва чудово підходить для щоденного меню, адже готується всього за 30 хвилин, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Читайте також Жодна ковбаса так не смакує: засолюємо сало, яке врятує при блекаутах
Ви можете приготувати в аерогрилі різні частини свинини: стейки, реберця, ошийок тощо. Оптимальна товщина шматків – 2 – 3 сантиметри: надто тонкі можуть пересохнути, а товсті – не встигнути пропектися.
Рекомендуємо використовувати кухонний термометр: для свинини ідеальна температура всередині – 70°C. До маринаду також можна додати соєвий соус, гірчицю або лимонний сік – ці інгредієнти зроблять мʼясо значно ніжнішим.
Як запекти свинину в аерогрилі?
- Порцій: 4
- Час: 30 хвилин
Інгредієнти:
– 800 грамів свинини;
– сіль та перець до смаку;
– 5 грамів куркуми;
– 2 зубчики часнику;
– 30 мілілітрів олії.
Приготування:
- Промийте свинину та ретельно обсушіть її паперовими рушниками.
- Наріжте стейками або шматочками довільної форми.
- Посипте мʼясо сіллю та спеціями, додайте подрібнений часник і олію. Добре перемішайте та залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Розігрійте аерогриль до 180 – 200°C. Розкладіть шматки на решітці так, щоб між ними залишався невеликий простір.
- Готуйте 15 – 20 хвилин, один раз перевернувши у середині процесу, щоб мʼясо рівномірно підрумʼянилося.
- Після приготування дайте страві "відпочити" 5 хвилин, щоби соки рівномірно розподілилися.
Як вибрати мʼясо?
Свинина повинна мати світло-рожевий колір, пружну структуру та не бути занадто вологою. Досвідчені кулінари радять обирати ошийок, адже тут є жирові прожилки, які нададуть страві соковитості, кажуть у Mojegotowanie.
Якщо є можливість, перевіряйте свіжість мʼяса за допомогою дотику. Натисніть на нього пальцем: на свіжому шматочку вмʼятина швидко зникатиме.
Що можна приготувати для швидкого перекусу?
Запечена буженина чудово пасує до салатів та канапок.
Також радимо приготувати паштет з оселедця, який здатний замінити усі магазинні намазки.