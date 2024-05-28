Як у бабусі: готуємо розкішні вареники з вишнями та полуницею
28 травня 2024, 14:53Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Солодкі вареники обожнюють багато українців. Особливої уваги заслуговують вареники з вишнями.
Вони готуються на пару. Так смак полуниці та вишень буде ще інтенсивнішим.
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Варенички з вишнями та полуницею
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів кефіру;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 300 грамів борошна.
Начинка:
– 100 грамів вишень;
– 100 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– масло до смаку.
Дивіться, як приготувати смачні вареники з вишнями: відео
Приготування:
- До ледь теплого кефіру додайте сіль, соду та просіяне борошно. Замішайте м'яке тісто. Залиште під плівкою на 15 хвилин.
- Ягоди промийте від бруду, дістаньте кісточки з вишень. Полуницю наріжте на маленькі шматочки. Окремо змішайте цукор і крохмаль.
- Тісто помніть і розкачайте у пласт середньої товщини. Виріжте кружечки середнього діаметра та викладіть на них начинку. Зверху посипте цукром із крохмалем. Добре защепіть краї.
- Викладіть вареники на дощечку, присипану борошном. Налийте в каструлю 1/3 води, зверху покладіть марлю та обв'яжіть мотузкою, щоб вона була гарно натягнута.
- Доведіть воду до кипіння і намочіть марлю. Викладіть вареники, накрийте кришкою і варіть 6 хвилин. Готові вареники змастіть вершковим маслом і посипте цукром.