Як у бабусі: готуємо розкішні вареники з вишнями та полуницею

Солодкі вареники обожнюють багато українців. Особливої уваги заслуговують вареники з вишнями.

Вони готуються на пару. Так смак полуниці та вишень буде ще інтенсивнішим.

Буде смачно На аромат збіжаться всі: готуємо фантастичні равлики з вишнями

Варенички з вишнями та полуницею

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

– 250 грамів кефіру;– дрібка солі;– 1 чайна ложка соди;– 300 грамів борошна.– 100 грамів вишень;– 100 грамів полуниці;– 100 грамів цукру;– 1 чайна ложка крохмалю;– масло до смаку.

Дивіться, як приготувати смачні вареники з вишнями: відео

Приготування:

До ледь теплого кефіру додайте сіль, соду та просіяне борошно. Замішайте м'яке тісто. Залиште під плівкою на 15 хвилин. Ягоди промийте від бруду, дістаньте кісточки з вишень. Полуницю наріжте на маленькі шматочки. Окремо змішайте цукор і крохмаль. Тісто помніть і розкачайте у пласт середньої товщини. Виріжте кружечки середнього діаметра та викладіть на них начинку. Зверху посипте цукром із крохмалем. Добре защепіть краї. Викладіть вареники на дощечку, присипану борошном. Налийте в каструлю 1/3 води, зверху покладіть марлю та обв'яжіть мотузкою, щоб вона була гарно натягнута. Доведіть воду до кипіння і намочіть марлю. Викладіть вареники, накрийте кришкою і варіть 6 хвилин. Готові вареники змастіть вершковим маслом і посипте цукром.