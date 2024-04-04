Ваші рідні проситимуть лише такі: готуємо казкові солоні сирники

Якщо вам набридли традиційні солодкі сирники, приготуйте солоні. Сніданок за цим рецептом вразить ваших рідних.

Такі сирники чудово поєднуються з різними соусами, сметаною або гарніром з овочів. До речі, готуються вони не на пательні, а в духовці.

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Рецепт солоних сирників

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 12

– 300 грамів кисломолочного сиру;– 2 яйця;– 3 столові ложки манки;– 0,5 чайної ложки солі;– 1 чайна ложка розпушувача;– 100 грамів сиру сулугуні;– пучок кропу;– 3 чайні ложки панірувальних сухарів;– 1 чайна ложка меленої паприки;– 50 грамів масла.

Приготування:

Кисломолочний сир розітріть виделкою. Додайте сіль, яйця, манку і перемішайте. Відставте на пів години, щоб манка набухла. Кріп подрібніть, всипте до нього панірувальні сухарі, паприку й перемішайте. До сирної маси додайте натертий сулугуні, розпушувач і добре вимішайте. Зробіть з маси круглі сирники завтовшки 1 – 1,5 сантиметра та обваляйте їхні боки у сухарях з кропом. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього сирники. Зверху розкладіть по шматочку масла і випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Готові сирники викладіть на тарілку і подавайте зі сметаною.