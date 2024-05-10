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Рецепт солянки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Поставте варитись у підсоленій воді.
- Тим часом цибулю наріжте кубиками та поставте смажитись на олії. Додайте натерту на великій терці очищену моркву. Коли все підрум'яниться, додайте нарізану кубиками ковбасу. Смажте все разом.
- Додайте нарізані кубиками солоні огірки, сметану і томатну пасту. Все добре перемішайте і протушкуйте.
- Коли картопля буде майже зварена, додайте у каструлю всю протушковану засмажку, лавровий лист і перець. За бажанням всипте також дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю. Варіть ще 15 хвилин.
- У кінці візьміть зелені оливки без кісточок, наріжте на половинки та додайте до солянки. Подавайте зі сметаною та лимоном.