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Рецепт солянки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Поставте варитись у підсоленій воді.
  2. Тим часом цибулю наріжте кубиками та поставте смажитись на олії. Додайте натерту на великій терці очищену моркву. Коли все підрум'яниться, додайте нарізану кубиками ковбасу. Смажте все разом.
  3. Додайте нарізані кубиками солоні огірки, сметану і томатну пасту. Все добре перемішайте і протушкуйте.
  4. Коли картопля буде майже зварена, додайте у каструлю всю протушковану засмажку, лавровий лист і перець. За бажанням всипте також дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю. Варіть ще 15 хвилин.
  5. У кінці візьміть зелені оливки без кісточок, наріжте на половинки та додайте до солянки. Подавайте зі сметаною та лимоном.