Те, що треба після свят: класичний рецепт м'ясної солянки
10 травня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо після Великодня у вас залишилася ковбаса, приготуйте солянку. Страва вийде дуже наваристою та смачною.
Солянка за цим рецептом сподобається багатьом. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Рецепт солянки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 450 грамів картоплі;
– 2 літри води;
– 120 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 70 грамів солоних огірків;
– 450 грамів сирокопченої ковбаси;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошинки чорного перцю;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 175 грамів сметани 20%;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 30 грамів зелених оливок;
– зелень до смаку;
– 20 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Поставте варитись у підсоленій воді.
- Тим часом цибулю наріжте кубиками та поставте смажитись на олії. Додайте натерту на великій терці очищену моркву. Коли все підрум'яниться, додайте нарізану кубиками ковбасу. Смажте все разом.
- Додайте нарізані кубиками солоні огірки, сметану і томатну пасту. Все добре перемішайте і протушкуйте.
- Коли картопля буде майже зварена, додайте у каструлю всю протушковану засмажку, лавровий лист і перець. За бажанням всипте також дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю. Варіть ще 15 хвилин.
- У кінці візьміть зелені оливки без кісточок, наріжте на половинки та додайте до солянки. Подавайте зі сметаною та лимоном.