Що додати до м'яса та бургерів: рецепт соусу Реліш з огірків та гірчиці
11 червня 2024, 21:30Читать новость на русском
Джерело:cookpad
Це універсальна приправа, яка має свіжий і пікантний смак. Цей соус чудово підходить для хот-догів, бургерів, а також може стати відмінним доповненням до м'яса чи риби.
Соус виник у давнину в Індії та став популярним в усьому світі. Завдяки своїй легкості та ароматності він стане незамінним на вашій кухні!
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Соус Реліш
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма огірків;
– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;
– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;
– гострий перець до смаку;
– 175 грамів цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 110 грамів оцту 9%;
– 80 грамів гострої гірчиці;
– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;
– 80 грамів французької гірчиці зернами;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.
Приготування:
- Наріжте огірки на маленькі кубики.
- Цибулю і перці також наріжте дрібно. Якщо оберете перці різних кольорів страву буде більш вабливою.
- Все дрібно нарізане та складіть у каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. На цьому етапі не додавайте крохмаль!
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, доки огірки не змінять колір.
- Розчиніть крохмаль у воді, введіть у каструлю і ретельно перемішайте.
- Варіть ще дві хвилини.
- Розлийте готовий соус по стерилізованих банках, герметично закатайте, переверніть і укутайте.
- Смачний домашній соус готовий!