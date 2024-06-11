Що додати до м'яса та бургерів: рецепт соусу Реліш з огірків та гірчиці

11 червня 2024, 21:30
Читать новость на русском

Джерело:

cookpad

Це універсальна приправа, яка має свіжий і пікантний смак. Цей соус чудово підходить для хот-догів, бургерів, а також може стати відмінним доповненням до м'яса чи риби.

Соус виник у давнину в Індії та став популярним в усьому світі. Завдяки своїй легкості та ароматності він стане незамінним на вашій кухні!

Не пропустіть Деруни з кабачків: як правильно приготувати, щоб вони не потекли

Соус Реліш

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;
– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;
– гострий перець до смаку;
– 175 грамів цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 110 грамів оцту 9%;
– 80 грамів гострої гірчиці;
– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;
– 80 грамів французької гірчиці зернами;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.

Приготування:

  1. Наріжте огірки на маленькі кубики.
  2. Цибулю і перці також наріжте дрібно. Якщо оберете перці різних кольорів страву буде більш вабливою.
  3. Все дрібно нарізане та складіть у каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. На цьому етапі не додавайте крохмаль!
  4. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, доки огірки не змінять колір.
  5. Розчиніть крохмаль у воді, введіть у каструлю і ретельно перемішайте.
  6. Варіть ще дві хвилини.
  7. Розлийте готовий соус по стерилізованих банках, герметично закатайте, переверніть і укутайте.
  8. Смачний домашній соус готовий!

Це така смакота: як приготувати окрошку.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська