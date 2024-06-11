Що додати до м'яса та бургерів: рецепт соусу Реліш з огірків та гірчиці

Це універсальна приправа, яка має свіжий і пікантний смак. Цей соус чудово підходить для хот-догів, бургерів, а також може стати відмінним доповненням до м'яса чи риби.

Соус виник у давнину в Індії та став популярним в усьому світі. Завдяки своїй легкості та ароматності він стане незамінним на вашій кухні!

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Соус Реліш

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

– 1,5 кілограма огірків;– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;– гострий перець до смаку;– 175 грамів цукру;– 1 столова ложка куркуми;– 110 грамів оцту 9%;– 80 грамів гострої гірчиці;– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;– 80 грамів французької гірчиці зернами;– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.

Приготування:

Наріжте огірки на маленькі кубики. Цибулю і перці також наріжте дрібно. Якщо оберете перці різних кольорів страву буде більш вабливою. Все дрібно нарізане та складіть у каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. На цьому етапі не додавайте крохмаль! Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, доки огірки не змінять колір. Розчиніть крохмаль у воді, введіть у каструлю і ретельно перемішайте. Варіть ще дві хвилини. Розлийте готовий соус по стерилізованих банках, герметично закатайте, переверніть і укутайте. Смачний домашній соус готовий!

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