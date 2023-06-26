Наче з італійського ресторану: рецепт домашньої пасти з морепродуктами Frutti di mare
26 червня 2023, 17:43Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Ми часто готуємо вдома прості, буденні страви: відварену картоплю з салатом з огірків чи помідорів, тушкуємо овочеві рагу, але ж інколи так хочеться чогось вишуканого. Пропонуємо спробувати спагеті з морепродуктами.
В Італії надзвичайно популярні всі види паст: спагеті, тальятеле, канелоні. Їх подають в томатному або вершковому соусах, з морепродуктами, курятиною, сиром або овочами.
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Ми підготували для вас рецепт спагеті з морепродуктами, а які обрати: мікс заморожених чи свіжих – вирішувати вам.
Рецепт пасти з морепродуктами (креветки, мідії, кальмари)
- Час: 20 – 30 хвилин
- Порції: 2
– 400 грамів суміші заморожених морепродуктів;
– 200 грамів спагеті;
– 220 – 250 грамів очищених помідорів;
– петрушка;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів бульйону з креветок або риби.
Приготування:
- Відварюємо спагеті згідно з інструкцією на упаковці (близько 10 -13 хвилин у киплячій підсоленій воді).
- На розігрітій сковорідці у рибному бульйоні тушкуємо морепродукти. Очищуємо помідори від шкірки. нарізаємо кубиками та додаємо до морепродуктів. Якщо вся рідина википіла – влийте трішки з макаронів.
- Додаємо відварені спагеті до морепродуктів, вичавлюємо часник та посипаємо зеленню петрушки. Присмачуємо спеціями та тушкуємо кілька хвилин, аби всі інгредієнти поєдналися в соусі.
Подаємо страву гарячою. Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мексиканський гуакамоле з чипсами за нашим рецептом.