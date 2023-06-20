Як вдома приготувати Апероль Шпріц – справжній італійський рецепт

Цей коктейль підкорив не одну вечірку. Без нього не обходиться жодне свято влітку, чи дівочі посиденьки. Так, ми говоримо про Апероль Шпріц.

Історія коктейлю Апероль Шпріц розпочинається з біттера Aperol, який 1919 року вперше виготовили в італійській Падуї. Саме на його честь назвали напій. До складу цього легкого аперитиву входять апельсини, тирлич, ревінь, ароматичні трави, які ростуть у передмісті П'ємонту, і плоди хінного дерева.

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Ця фірмова трав’яна гіркота ідеально доповнила популярні на початку XX століття коктейлі "спрітци", у яких змішували локальне вино і безалкогольний тонік. Внаслідок такого поєднання і з’явився коктейль Апероль Шпріц, свіжість і приємну терпкість якого обожнюють мільйони європейців.

Рецепт коктейлю Апероль Шпріц

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 40 грамів бітеру Aperol;– 60 грамів Просеко, або іншого сухого ігристого вина;– 20 грамів газованої води або тоніку;– лід;– апельсин.

Приготування:

Нарізаємо апельсин скибками.

Усі інгредієнти змішуємо в охолодженому келиху, додаємо лід.

Одразу подаємо прохолодний напій разом із трубочкою.

Смачного!

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