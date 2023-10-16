Смак Полтавщини на столі: стародавній рецепт вергунів

Українська кухня багата не тільки на супи чи м'ясні страви. У нас багато страв саме домашньої випічки, серед яких доволі забутий рецепт полтавських вергунів.

Вергуни – давня страва української кухні родом з Полтави. Це обсмажені палички з тіста вкриті цукровою пудрою чи политі медом. Їх готують не тільки взимку на свята, а й влітку, щоб почастувати діток смаколиками.

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Такі домашні солодощі стануть справжнім відкриттям для вас, адже українська кухня така багатогранна та смачна. Спробуйте і вам сподобається результат.

Рецепт вергунів

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 450 грамів кефіру;– 10 – 11 грамів сухих дріжджів, або 25 грамів пресованих;– 1 маленьке яйце, або жовток;– 75 грамів цукру;– цедра апельсина чи лимона;– 670 – 700 грамів борошна;– олія для смаження.

Приготування:

Для тіста змішуємо кефір, яйце, цукор, дріжджі і трішки борошна. Даємо йому постояти 15 – 30 хвилин. Коли тісто підійшло, стало пишне – додаємо рештки борошна, цедру апельсина (можна замінити на домашню суху м'яту чи навіть чебрець).

Добре вимішуємо тісто і залишаємо ще під мискою підійти 30 хвилин. Далі коли тісто підійшло трохи, і стало менше липнути, розкачуємо його товщиною десь пів сантиметра (на підпил беремо ще додатково борошно).

Нарізаємо довгими полосками, надрізаємо їх в середині і вивертаємо. Даємо ще досить добре підійти і смажимо в гарячий олії.

Викладаємо обсмажені вергуни на паперовий рушник, щоб він увібрав надлишкову олію. Ще гарячими поливаємо або медом, або сиропом солодким, або цукровою пудрою.

Смачного!

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