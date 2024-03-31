Така паска стане справжньою окрасою вашого стола. Обов'язково збережіть цей рецепт.

Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"

Старовинна українська паска

  • Час: 5 годин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Для опари в миску вилийте літр ледь теплого молока. Додайте розкришені пресовані дріжджі та цукор. Перемішайте до їхнього розчинення, додайте борошно і замісіть тісто, як на млинці. Накрийте харчовою плівкою і відправте в тепле місце на 40 хвилин.
  2. З'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, мед та розтоплене масло. Змішайте міксером до однорідності.
  3. Додайте суміш до опари, поступово всипте просіяне борошно та додайте горілку, щоб паска швидко не черствіла. Вимішуйте тісто хвилин 15 – 20. Під час замішування додавайте олію.
  4. Поділіть тісто на 2 частини та покладіть їх в окремі миски. Змастіть олією і накрийте плівкою. Залиште на годину в теплі.
  5. Далі знову помніть тісто, додайте сухофрукти та вимішайте. Змастіть олією і залиште ще на 1,5 години.
  6. Знову помніть тісто і розкладіть його по формах, формуючи кульки з гладкою поверхнею. Форма має бути заповнена на третину. Всередину кожної треба вставити дерев'яну шпажку, щоб виходило повітря і паска була рівною.
  7. Викладіть форми на деко. З частини тіста без родзинок можна зробити прикраси. Коли паски частково підійдуть, викладіть на них фігурки з тіста. Коли вони ще підійдуть, майже зрівнявшись з краями форми, змастіть верхівки жовтком змішаним з водою.
  8. Випікайте маленькі паски 30 – 40 хвилин, а великі – годину. Духовка має бути розігріта до температури 170 градусів в режимі "верх – низ".