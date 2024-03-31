Така паска стане справжньою окрасою вашого стола. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Старовинна українська паска
- Час: 5 годин
- Порцій: 10
Приготування:
- Для опари в миску вилийте літр ледь теплого молока. Додайте розкришені пресовані дріжджі та цукор. Перемішайте до їхнього розчинення, додайте борошно і замісіть тісто, як на млинці. Накрийте харчовою плівкою і відправте в тепле місце на 40 хвилин.
- З'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, мед та розтоплене масло. Змішайте міксером до однорідності.
- Додайте суміш до опари, поступово всипте просіяне борошно та додайте горілку, щоб паска швидко не черствіла. Вимішуйте тісто хвилин 15 – 20. Під час замішування додавайте олію.
- Поділіть тісто на 2 частини та покладіть їх в окремі миски. Змастіть олією і накрийте плівкою. Залиште на годину в теплі.
- Далі знову помніть тісто, додайте сухофрукти та вимішайте. Змастіть олією і залиште ще на 1,5 години.
- Знову помніть тісто і розкладіть його по формах, формуючи кульки з гладкою поверхнею. Форма має бути заповнена на третину. Всередину кожної треба вставити дерев'яну шпажку, щоб виходило повітря і паска була рівною.
- Викладіть форми на деко. З частини тіста без родзинок можна зробити прикраси. Коли паски частково підійдуть, викладіть на них фігурки з тіста. Коли вони ще підійдуть, майже зрівнявшись з краями форми, змастіть верхівки жовтком змішаним з водою.
- Випікайте маленькі паски 30 – 40 хвилин, а великі – годину. Духовка має бути розігріта до температури 170 градусів в режимі "верх – низ".