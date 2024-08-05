Такий смачний, що треба пекти 2: старовинний рецепт яблучного пирога на Спаса

Яблука – справжній символ Спасу. Спробуйте приготувати з них фантастично смачний пиріг.

Цього року українці святкуватимуть Спас 6 серпня. Потіште своїх рідних особливим десертом на свято.

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Яблучний пиріг на Спаса

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 200 грамів замороженого вершкового масла;– 200 грамів сметани;– 3,5 склянки борошна;– дрібка солі;– пакетик розпушувача.– 5 яблук;– склянка цукру;– столова ложка крохмалю.

Приготування:

Заморожене масло натріть на тертці. Засипте трьома склянками борошна і розітріть до отримання однорідної пластичної маси, додаючи борошно, що залишилося, сметану, сіль та розпушувач. Тісто не має прилипати до рук. Перекладіть тісто в пакет і приберіть в холодильник. Тим часом увімкніть духовку та приготуйте начинку. Яблука почистьте від шкірки. Наріжте тонкими пластинами або натріть на великій тертці. Змішайте яблука з цукром та крохмалем. Дістаньте тісто з холодильника, поділіть його на дві частини. Розкачайте коло-основу, помістіть його у форму, сформуйте бортики. Викладіть начинку і закрийте другим шаром тіста. Верхній шар можна зробити у вигляді решітки. Випікайте 30 хвилин за температури 175 градусів. Після випікання дайте постояти у вимкненій духовці ще пів години. Виймайте з форми тільки після повного охолодження.