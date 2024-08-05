Такий смачний, що треба пекти 2: старовинний рецепт яблучного пирога на Спаса
5 серпня 2024, 22:43Читать новость на русском
Джерело:Ogogo!
Яблука – справжній символ Спасу. Спробуйте приготувати з них фантастично смачний пиріг.
Цього року українці святкуватимуть Спас 6 серпня. Потіште своїх рідних особливим десертом на свято.
Буде смачно Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
Яблучний пиріг на Спаса
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 200 грамів замороженого вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– 3,5 склянки борошна;
– дрібка солі;
– пакетик розпушувача.
Для начинки:
– 5 яблук;
– склянка цукру;
– столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Заморожене масло натріть на тертці. Засипте трьома склянками борошна і розітріть до отримання однорідної пластичної маси, додаючи борошно, що залишилося, сметану, сіль та розпушувач. Тісто не має прилипати до рук.
- Перекладіть тісто в пакет і приберіть в холодильник.
- Тим часом увімкніть духовку та приготуйте начинку. Яблука почистьте від шкірки. Наріжте тонкими пластинами або натріть на великій тертці.
- Змішайте яблука з цукром та крохмалем.
- Дістаньте тісто з холодильника, поділіть його на дві частини. Розкачайте коло-основу, помістіть його у форму, сформуйте бортики.
- Викладіть начинку і закрийте другим шаром тіста. Верхній шар можна зробити у вигляді решітки.
- Випікайте 30 хвилин за температури 175 градусів. Після випікання дайте постояти у вимкненій духовці ще пів години. Виймайте з форми тільки після повного охолодження.