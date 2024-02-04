Легко і швидко: рецепт найкращої страви з капусти від суперфіналістки "МастерШеф"
4 лютого 2024, 14:12Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Навіть зі звичайної капусти можна приготувати смачну та цікаву страву. Спробуйте скористатися цим простим рецептом і переконайтеся самі.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як зробити стейки з капусти. Особливий соус зробить її неймовірною.
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Рецепт стейків з капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– капуста;
– тим'ян;
– оливкова олія;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів масла;
– 1 столова ложка меду;
– половина столової ложки унагі;
– 50 грамів сиру фелата;
– 50 грамів арахісу;
– петрушка.
Приготування:
- Відріжте зі середини 2 шматки капусти товщиною 2 сантиметри. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією та додайте тим'ян.
- Загорніть у фольгу та запікайте при температурі 200 градусів упродовж 45 хвилин.
- На пательні добре розігрійте масло, мед та унагі. Обсмажте капусту по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
- Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на капусту. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою.