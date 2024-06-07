Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

7 червня 2024, 14:59
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Джерело:

Shuba

Часникові стрілки можна не лише смажити. Радимо приготувати з них казково смачну пасту.

Її можна зберегти надовго. Просто заморозьте пасту, щоб насолоджуватися нею у затишні зимові вечори.

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Паста з часникових стрілок

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів стрілок часнику;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Добре помийте молоді часникові стрілки. Відріжте огрубілі частини.
  2. Викладіть стрілки на рушник та обсушіть. Наріжте невеликими шматочками й покладіть в чашу блендера.
  3. Додайте олію, посоліть і подрібніть протягом 2 – 5 хвилин.
  4. Перекладіть часникову пасту в невеликі баночки з герметичними кришками та зберігайте в холодильнику. Також її можна покласти у формочки для льоду та заморозити.
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Автор: Ольга Котів