Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок
7 червня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Часникові стрілки можна не лише смажити. Радимо приготувати з них казково смачну пасту.
Її можна зберегти надовго. Просто заморозьте пасту, щоб насолоджуватися нею у затишні зимові вечори.
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Паста з часникових стрілок
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів стрілок часнику;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Добре помийте молоді часникові стрілки. Відріжте огрубілі частини.
- Викладіть стрілки на рушник та обсушіть. Наріжте невеликими шматочками й покладіть в чашу блендера.
- Додайте олію, посоліть і подрібніть протягом 2 – 5 хвилин.
- Перекладіть часникову пасту в невеликі баночки з герметичними кришками та зберігайте в холодильнику. Також її можна покласти у формочки для льоду та заморозити.