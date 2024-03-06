Улюблена страва всіх грузинів і не тільки: готуємо ароматний харчо
6 березня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Харчо – класична страва грузинської кухні. Однак вона вже давно полюбилася за межами Грузії, зокрема в Україні.
За цим рецептом харчо виходить наваристим, густим, запашним і неймовірно смачним. Цей суп популярний своїм гостро-солодким присмаком, який можна отримати завдяки додаванню спецій.
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Суп харчо – класичний рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 500 грамів яловичини;
– 1 картоплина;
– 100 грамів рису;
– 2 цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 30 грамів олії;
– хмелі-сунелі, перець чилі, сіль, зелень до смаку;
– 2 – 3 гілочки кінзи;
– 1 помідор.
Приготування:
- Закип'ятіть каструлю води. М'ясо поріжте великими шматками та покладіть в киплячу воду.
- Коли м'ясо закипить, покладіть у воду одну головку цибулі. Потім зменште вогонь і варіть 30 хвилин.
- Тим часом поставте на вогонь пательню з олією. Подрібніть цибулю і дайте просмажитися до золотистості.
- Далі на великій терці натріть помідор, додайте до цибулі та обсмажте суміш протягом 5 хвилин.
- В готову суміш додайте томатну пасту і перемішайте. Після цього смажте 2 хвилини, потім зніміть пательню з вогню і закрийте кришкою.
- Коли м'ясо буде готове, відправте до нього засмажку, рис і порізану картоплю.
- Додайте сіль до смаку, перець чилі та перемішайте. Закип'ятивши суп, варіть ще 10 хвилин до готовності рису.
- Готовий харчо приправте хмелі-сунелі, подрібненим часником, зеленню і вимкніть плиту. Перед подачею страві необхідно дати настоятися.