Смаколики на холодну погоду: рецепт крем-супу з пастернаком від Джеймі Олівера

25 лютого 2024, 18:40
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Джерело:

Шуба

Пастернак вживали в їжу вже в стародавньому світі. Це дуже смачна рослина, з якої можна приготувати велику кількість страв, зокрема і зігріваючий суп.

Пастернак має витончений аромат, який дещо схожий на петрушку та селеру. Його можна використовувати у різних стравах: від крем-супів до смажених овочів і навіть у десертах, таких як пироги та кекси. Існує багато різних сортів пастернаку, які відрізняються за кольором, формою та смаком.

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Рецепт крем-супу з пастернаком

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 корені пастернаку;
– 1 цибулина;
– 840 грамів консервованої квасолі;
– 20 грамів шавлії;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 лавровий лист;
– 1 літр овочевого бульйону.

Приготування:

  1. Помийте та очистіть овочі.
  2. Цибулю та пастернак дрібно наріжте.
  3. Квасолю відцідіть та помістіть на сито, щоб прибрати зайву вологу.
  4. У глибокій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте протягом цибулю та пастернак. Вони повинні стати м’якими.
  5. Додайте у каструлю бульйон, квасолю, лавровий лист та гілочку шавлії. Тушкуйте ще 15 хвилин.
  6. Приберіть з супу лавровий лист.
  7. Перебийте всі овочі блендером та подавайте суп гарячим.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська