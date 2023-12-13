Якщо Шуба та Олів'є набридли: готуємо екзотичний суші-торт – гості вимагатимуть рецепт

13 грудня 2023, 17:30
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Суші-торт – святкова страва, яку не соромно сфотографувати для соцмереж. Окрім того, на смак вона нічим не гірша за класичні роли.

Суші-торт виглядає напрочуд ефектно, проте його зовсім нескладно приготувати. Це заняття може захопити усю родину – і дорослих, і дітей.

Ще одна смачна ідея Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Як зробити суші-торт – покроковий рецепт

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 листів норі;
– 250 грамів рису для суші;
– 500 мілілітрів води;
– 300 грамів філе червоної риби;
– 5 крабових паличок;
– 4 яйця;
– 100 грамів майонезу 72%;
– 3 авокадо;
– 20 грамів білого кунжуту;
– гілочка кропу;
– 50 мілілітрів рисового оцту;
– сіль до смаку.


Суші-торт можна подавати порційно / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Рис ретельно промийте, залийте водою, посоліть і варіть після закипання 15 хвилин. Далі додайте рисовий оцет та розділіть рис на 4 частини.
  2. Зваріть яйця круто та натріть їх на середню тертку. Крабові палички й рибу дрібно наріжте.
  3. Авокадо помийте, почистьте від шкірки та наріжте тонкими пластинками. Кріп помийте, обсушіть і подрібніть.
  4. На пласку тарілку покладіть лист норі, на нього рівномірно розкладіть 1 частину рису, крабові палички та змастіть все майонезом.
  5. Другим шаром буде знову лист норі, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертих яйця та майонез.
  6. Третім шаром теж зробіть норі, рис, половину риби та майонез. Четвертий – норі, рис, друга частина авокадо, 2 натертих яйця, майонез.
  7. Зверху покладіть останній лист норі, намастіть його майонезом, розкладіть решту риби та посипте готовий суші-торт кунжутом та нарізаним кропом.
Шукаєте смачні рецепти до Нового року? Перегляньте нашу спеціальну підбірку салатів – смачних, вишуканих і простих у приготуванні.
Автор: Ольга Котів