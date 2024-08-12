Насолодитись суші можна вдома: пікантний рецепт з манго
12 серпня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Поєднання ніжного лосося холодного копчення, солодкого манго та свіжих овочів створює справжню феєрію смаку. Цей рецепт точно буде гарною інноваційною закускою на вечірці.
Такі суші сподобаються любителям пікантних страв. Їх безумовний плюс – простота приготування.
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Суші з манго та лосося
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 220 грамів рису для суші;
– 250 мілілітрів води;
– 1/4 чайної ложки солі;
рисова заправка:
– 6 столових ложок рисового оцту;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
для суші:
– 3 листи норі;
– 300 грамів копченого лосося;
– 18 листків свіжого шпинату;
– пів червоного перцю;
– пів манго;
– пів зеленого огірка.
Приготування:
- Рис кілька разів промийте під проточною водою, поки не зникне крохмаль і вода не стане прозорою.
- Потім залийте свіжою водою і замочіть рис приблизно на 30 хвилин.
- Після закінчення цього часу процідіть рис, покладіть його в каструлю, залийте водою, посоліть, накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
- Після закипання зменшіть вогонь до мінімуму і варіть приблизно 9 – 10 хвилин. Після закінчення цього часу зніміть з вогню і залиште під кришкою на 15 хвилин, щоб пропарилася.
- Тепер беремося до рисової заправки: рисовий оцет змішайте з сіллю і цукром, влийте в рис і ретельно перемішайте, залишіть рис до повного охолодження.
- Складіть скибочки копченого лосося один на одного і наріжте смужками шириною 1 сантиметр.
- Шпинат промийте та обсушіть, перець помийте, почистіть від насіння і наріжте довгими рівними смужками.
- Огірок помийте, видаліть м'якоть і наріжте довгою соломкою. Почистіть манго і наріжте його довгими смужками.
- Покладіть лист норі на бамбуковий килимок блискучою стороною вниз, додайте тонкий шар рису, на кінці залиште 1 сантиметр без рису (викладаючи рис на норі, змочіть руки у воді). Потім викладіть шпинат, смужки манго, перець, огірок і копчений лосось. Ретельно згорніть все за допомогою килимка, притисніть і згорніть в рулет.
- Готові рулети наріжте гострим ножем на шматочки.
- Подавайте суші з васабі, соєвим соусом і маринованим імбиром.