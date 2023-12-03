Основна м'ясна страва до свят: дізнайтеся таємницю найсоковитішої свинячої рульки по-чеськи
3 грудня 2023, 18:48Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Чеська кухня відома своїми наваристими супами, тушкованим м'ясом, печенею і ковбасами. Проте свиняча рулька посідає особливе місце.
Спробуйте приготувати її на Новий рік чи Різдво. Печена свиняча рулька – дуже бюджетна та смачна страва.
Буде смачно "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів
Як приготувати свинячу рульку в пиві по-чеськи
- Час: 3 години 40 хвилин
- Порцій: 2
– 1 свиняча рулька;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 4 зубчики часнику;
– 2 яблука;
– 1 корінь селери;
– 20 грамів імбиру;
– 1 червоний перець чилі;
– 4 гвоздики;
– сіль до смаку;
– 5 горошин духмяного перцю;
– спеції до смаку;
– 3 лаврові листки;
– 1 літр світлого пива;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки соєвого соусу.
Приготування:
- Почистьте часник і наріжте його шматочками. Рульку помийте, обсушіть, зробіть глибокі надрізи та вкладіть туди шматочки часнику.
- Моркву почистьте й наріжте кружальцями, яблука розріжте на 4 частини й видаліть серцевини. Селеру й імбир почистьте та наріжте шматочками. Цибулю також почистьте й встроміть в неї гвоздику.
- В каструлю налийте пиво, покладіть рульку, додайте сіль, перець горошком, підготовлені овочі, яблука, перець чилі й лаврові листки. Долийте воду, щоб вона накривала рульку, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 3 години.
- Для соусу змішайте мед і соєвий соус. Зварену рульку обсушіть, змастіть соусом і запікайте 20 хвилин у духовці на функції "Гриль" до рум'яності.