Курортний рецепт: знамениті світязькі пончики, які варто спробувати бодай раз у житті

8 лютого 2024, 23:55
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Джерело:

ogo

Світязькі пончики – це справжній десертний хіт. Спробуйте їх приготувати лише раз, і рідні вам постійно нагадуватимуть про них.

Світязькі пончики – це справжня гордість волинського краю. Цей неймовірний десерт готувати не так вже й складно, однак його смак підкорить вас з першого шматочка.

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Рецепт світязьких пончиків

Час: 1,5 години

Порцій: 25 пончиків

Інгредієнти:

– 1 літра води;
– 1 склянка олії;
– 1 склянка цукру;
– 2 пачки ваніліну;
– 100 грамів свіжих дріжджів;
– борошно.

Приготування:

  1. Кип'ятимо воду, охолоджуємо до теплого та змішуємо з олією.
  2. Коли охолоне, додаємо цукор, ванілін та дріжджі.
  3. Поступово додаємо борошно та вимішуємо тісто. Воно повинно бути гладким.
  4. Даємо тісту відпочити як мінімум 30 хвилин.
  5. Робимо пончики – даємо одну ложку начинки та загортаємо у кульки.
  6. Смажимо пончики на олії. Не викладємо багато одразу, адже вони виростають.
  7. Коли пончики охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.

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Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська