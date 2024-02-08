Курортний рецепт: знамениті світязькі пончики, які варто спробувати бодай раз у житті
8 лютого 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ogo
Світязькі пончики – це справжній десертний хіт. Спробуйте їх приготувати лише раз, і рідні вам постійно нагадуватимуть про них.
Світязькі пончики – це справжня гордість волинського краю. Цей неймовірний десерт готувати не так вже й складно, однак його смак підкорить вас з першого шматочка.
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Рецепт світязьких пончиків
Час: 1,5 години
Порцій: 25 пончиків
Інгредієнти:
– 1 літра води;
– 1 склянка олії;
– 1 склянка цукру;
– 2 пачки ваніліну;
– 100 грамів свіжих дріжджів;
– борошно.
Приготування:
- Кип'ятимо воду, охолоджуємо до теплого та змішуємо з олією.
- Коли охолоне, додаємо цукор, ванілін та дріжджі.
- Поступово додаємо борошно та вимішуємо тісто. Воно повинно бути гладким.
- Даємо тісту відпочити як мінімум 30 хвилин.
- Робимо пончики – даємо одну ложку начинки та загортаємо у кульки.
- Смажимо пончики на олії. Не викладємо багато одразу, адже вони виростають.
- Коли пончики охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.
Смачного!