Ви навіть оком не встигнете змигнути: готуємо тарт з беконом та сиром
5 серпня 2024, 17:48Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Смачний перекус можна приготувати швидко і без зайвих зусиль. Спробуйте скористатися цим рецептом тарту з беконом та моцарелою.
Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як його приготувати. Такий тарт точно сподобається всім вашим близьким.
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Тарт з беконом та моцарелою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 1 пласт листкового тіста;
– 1 – 2 столові ложки меду;
– 50 грамів бекону;
– 1 груша;
– 100 грамів моцарели;
– 1 жовток.
Дивіться, як приготувати тарт з беконом і моцарелою: відео
Приготування:
- Розстеліть пергамент на деко та точково накладіть мед для трьох майбутніх слойок.
- На мед зверху викладіть слайс бекону, скибку груші, натертий сир та третину листа тіста.
- Змастіть тарти жовтком та випікайте 15 хвилин при 180 градусах.