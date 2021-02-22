Тайський рис з креветками: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом смаженого тайського рису з креветками. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Смажений рис – популярна страва азійської кухні, зокрема у Таїланді. Страву готують з довгозернистого сорту рису з додаванням овочів, морепродуктів, спецій, імбиру, соєвим соусом та лаймом.
Євген Клопотенко рекомендує додати томат, щоб страва була соковитою, а перець чилі – для гостроти.
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Рецепт тайського рису
Інгредієнти:
– 400 грамів креветок;
– 100 грамів рису (довгозернистий);
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– корінь імбиру;
– 2 лайми;
– 1 томат;
– 50-70 мілілітрів соєвого соусу (або рибний соус);
– 1 яйце;
– 3-4 столові ложки соняшникової олії;
– ½ чайної ложки перцю чилі (або кілька скибочок чилі);
– зелена цибуля;
– 2-3 столові ложки арахісу;
– сіль, перець.
- Для приготування ретельно помийте рис, залийте водою у співвідношенні 1:2. Відваріть у каструлі з окропом протягом п'яти хвилин, залиште під кришкою 15 хвилин.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Моркву, корінь імбиру помийте, почистіть від шкірки, наріжте соломкою. Томат помийте, почистіть, дістаньте м’яку частину, подрібніть ножем.
- У мисці збийте яйце.
- Креветки помийте, почистіть.
- Лайм помийте, натріть цедру на тертці, вичавіть сік.
- Пір'я зеленої цибулі помийте, подрібніть ножем.
- На пательні з розігрітою олією, вилийте яйце, перемішайте. Далі – додайте скибочки перцю чилі, моркву, цибулю та імбир, креветки, цедру, сік лайму, готуйте 1-1,5 хвилини.
- На пательню викладіть відварений рис, томати, додайте сіль, соєвий соус, перемішайте, тушкуйте до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте арахісом та цибулею. Смачного!