Тайський рис з креветками: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом смаженого тайського рису з креветками. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Смажений рис – популярна страва азійської кухні, зокрема у Таїланді. Страву готують з довгозернистого сорту рису з додаванням овочів, морепродуктів, спецій, імбиру, соєвим соусом та лаймом.

Євген Клопотенко рекомендує додати томат, щоб страва була соковитою, а перець чилі – для гостроти.

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Рецепт тайського рису

– 400 грамів креветок;– 100 грамів рису (довгозернистий);– 1 цибуля;– 1 морква;– 1 зубчик часнику;– корінь імбиру;– 2 лайми;– 1 томат;– 50-70 мілілітрів соєвого соусу (або рибний соус);– 1 яйце;– 3-4 столові ложки соняшникової олії;– ½ чайної ложки перцю чилі (або кілька скибочок чилі);– зелена цибуля;– 2-3 столові ложки арахісу;– сіль, перець.