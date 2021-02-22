Тайський рис з креветками: рецепт від Євгена Клопотенка

22 лютого 2021 , 15:25
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Джерело:

Інстаграм Євгена Клопотенка

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом смаженого тайського рису з креветками. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Смажений рис – популярна страва азійської кухні, зокрема у Таїланді. Страву готують з довгозернистого сорту рису з додаванням овочів, морепродуктів, спецій, імбиру, соєвим соусом та лаймом.

Євген Клопотенко рекомендує додати томат, щоб страва була соковитою, а перець чилі – для гостроти.

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Рецепт тайського рису

Інгредієнти:
– 400 грамів креветок;
– 100 грамів рису (довгозернистий);
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– корінь імбиру;
– 2 лайми;
– 1 томат;
– 50-70 мілілітрів соєвого соусу (або рибний соус);
– 1 яйце;
– 3-4 столові ложки соняшникової олії;
– ½ чайної ложки перцю чилі (або кілька скибочок чилі);
– зелена цибуля;
– 2-3 столові ложки арахісу;
– сіль, перець.

  1. Для приготування ретельно помийте рис, залийте водою у співвідношенні 1:2. Відваріть у каструлі з окропом протягом п'яти хвилин, залиште під кришкою 15 хвилин.
  2. Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Моркву, корінь імбиру помийте, почистіть від шкірки, наріжте соломкою. Томат помийте, почистіть, дістаньте м’яку частину, подрібніть ножем.
  3. У мисці збийте яйце.
  4. Креветки помийте, почистіть.
  5. Лайм помийте, натріть цедру на тертці, вичавіть сік.
  6. Пір'я зеленої цибулі помийте, подрібніть ножем.
  7. На пательні з розігрітою олією, вилийте яйце, перемішайте. Далі – додайте скибочки перцю чилі, моркву, цибулю та імбир, креветки, цедру, сік лайму, готуйте 1-1,5 хвилини.
  8. На пательню викладіть відварений рис, томати, додайте сіль, соєвий соус, перемішайте, тушкуйте до готовності.
  9. Викладіть на тарілку, задекоруйте арахісом та цибулею. Смачного!