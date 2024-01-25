Ви забудете про магазинну випічку: готуємо бюджетний тертий пиріг

25 січня 2024, 11:30
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Джерело:

УНІАН

Багато українців знайомі з тертим пирогом ще з дитинства. Ця випічка – проста, бюджетна, але дуже смачна.

Якщо у вас немає варення або джему, можете використати заморожені ягоди. Зокрема, соковита вишня добре поєднується з пісочним тістом.

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Тертий пиріг з вишнею – рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 грамів масла;
– 200 грамів цукру;
– 370 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 800 грамів вишень;
– 2 столові ложки крохмалю.

Приготування:

  1. Вершкове масло перетріть з яйцем, 100 грамами цукром, борошном і розпушувачем. Поділіть тісто на дві частини, меншу з яких покладіть в морозилку.
  2. Вишню відкиньте на сито, щоб стік весь сік. При необхідності можна легенько її відтиснути.
  3. З більшої частини тіста сформуйте низ і бортики майбутнього пирога.
  4. Духовку розігрійте до 180 градусів. Ягоди викладіть на тісто, присипте рештою цукру і крохмалем.
  5. Тісто, що залишилося, натріть зверху і відправте в духовку на 25 – 30 хвилин. Подавайте готовий пиріг з кулькою морозива.

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Автор: Ольга Котів