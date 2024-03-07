Солодкий смак дитинства: готуємо тертий пиріг з варенням без масла

7 березня 2024, 20:43
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Джерело:

УНІАН

Багато українців люблять тертий пиріг ще з дитинства. Спробуйте приготувати його за цим простим та перевіреним рецептом.

Ви можете використовувати будь-яке варення на ваш смак. Головне, щоб воно було густим.

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Тертий пиріг із повидлом на маргарині

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2,5 склянки борошна;
– 200 грамів маргарину;
– 1 яйце;
– 0,5 склянки цукру;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 0,5 склянки повидла.

Приготування:

  1. Борошно розмішайте з содою, додайте натертий маргарин. Добре розітріть все руками на крихту.
  2. Яйце збийте з цукром, додайте сік лимона і майонез. Добре перемішайте.
  3. Додайте яєчну суміш до крихти й вимісіть еластичне тісто. Розділіть його на 2 майже однакові частини. Меншу загорніть в плівку й покладіть в морозилку на 5 – 10 хвилин.
  4. Деко застеліть пергаментом, змащеним маргарином. Більший шматок тіста тонко розкачайте на деко. Змастіть варенням або повидлом.
  5. Дістаньте з морозилки другий шматок тіста і натріть на великій тертці, рівномірно розподіляючи по всій поверхні.
  6. Відправте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Випікайте до рум'яності.
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Автор: Ольга Котів