Смак, знайомий всім з дитинства: готуємо тертий пиріг з варенням

29 лютого 2024, 00:30
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Джерело:

talli_sun

Тертий пиріг з варенням знають усі українці ще з дитинства. Він зникає зі столу буквально через кілька хвилин.

Спробуйте приготувати тертий пиріг за цим рецептом. Він може стати вашим улюбленим.

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Тертий пиріг з варенням

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти: ️
– 300 грамів борошна;
– 220 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 0,5 чайної ложки солі;
– густе варення або джем.

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло, додайте цукор і розмішайте до однорідності.
  2. По одному вбийте яйця, перемішуючи. Далі всипте борошно, розпушувач та сіль.
  3. Замісіть гладке та м'яке тісто.
  4. Поділіть його на дві частини – третину поставте в морозилку на 20 – 30 хвилин, а ще 2 третини викладіть на деко, застелене пергаментним папером, формуючи невеличкі бортики.
  5. Добряче змастіть варенням, а зверху натріть заморожене тісто. Випікайте 35 – 40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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Автор: Ольга Котів