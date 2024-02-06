Запишіть правильний рецепт: легендарне тістечко "Картопля" потрібно готувати лише так

6 лютого 2024, 13:20
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

"Картопля" – тістечко, яке багато хто знає ще з дитинства. На щастя, приготувати його зовсім не важко.

Скористайтеся цим перевіреним рецептом. З ним ви приготуєте ту саму "Картоплю".

Варто спробувати "Перші поцілунки": простий рецепт сирно-апельсинового чизкейка – ідеально для побачення

Рецепт тістечка "Картопля"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів здобних сухарів;
– 120 грамів вершкового масла;
– 125 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки какао-порошку;
– 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка коньяку;
– 1 столова ложка цукрової пудри.

Приготування:

  1. Здобні сухарі перебийте в м'ясорубці або блендері.
  2. Насипте цукор в сотейник. Додайте какао та молоко.
  3. Поставте на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Суміш повинна бути без грудочок.
  4. Додайте в сотейник масло, перемішайте, а потім залийте отриманою масою сухарі. Ще раз перемішайте та залиште на 20 – 30 хвилин, поки сухарі не просочаться.
  5. Після охолодження і просочення сформуйте тістечка круглої або овальної форми.
  6. Насипте в миску ще одну столову ложку какао-порошку і цукрової пудри. Обваляйте тістечка в цій суміші та подавайте до столу.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, що можна зробити з апельсинових шкірок – ця страва здивує смаком.
Автор: Ольга Котів