Випічка повинна мати не лише неперевершений смак, а й красивий вигляд, повідомляє Смачно 24. Апетит повинен виникнути ще до того, як рука торкнеться ніжної здоби. Досягти такого ефекту можна за допомогою простих технік і порад.

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Правильне змазування тіста

Один з найпоширеніших способів додати випічці блиску – це змазування поверхні тіста збитим яйцем або яєчним жовтком. Яйце слід ретельно збити та нанести тонким шаром на поверхню виробу перед випіканням. Такий метод забезпечить золотистий колір і блиск.

Інший спосіб, який використовували ще наші бабусі – це використання молока або вершків. Вони додають випічці ніжного блиску і м'якого кольору. Молоко або вершки наносяться на поверхню тіста за допомогою пензлика безпосередньо перед випіканням.

Використання додаткових інгредієнтів

Після випікання, коли вироби ще гарячі, можна змастити їх медом або цукровим сиропом. Для цього мед розводять у невеликій кількості гарячої води, а цукровий сироп готують з рівних частин води та цукру, все доводять до кипіння.

Для додання блиску і збереження м'якості випічки можна використовувати олію або розтоплений маргарин. Наносять їх на ще теплу випічку за допомогою пензлика.

Рецепт блискучих булочок

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4



Смачно, як у бабусі / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця (одне для тіста, одне для змазування);

– 7 грамів сухих дріжджів;

– дрібка солі.

Приготування:

У великій мисці змішайте тепле молоко, цукор і сухі дріжджі. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додайте одне яйце, розтоплене вершкове масло та сіль. Ретельно перемішайте. Поступово додайте борошно, замішуючи м'яке тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1 годину, щоб тісто піднялося. Після того, як тісто підійде, сформуйте булочки і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Збийте друге яйце і змастіть ним поверхню булочок. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Після випікання змастіть булочки розтопленим маслом для додаткового блиску.

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