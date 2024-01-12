Навіть Джонсон не відмовиться: рецепт томатного супу за 15 хвилин від Джеймі Олівера
12 січня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Томатний суп люблять в усьому світі. Зокрема, його залюбки готують у Великій Британії.
Відомий кухар Джеймі Олівер поділився своїм рецептом. Щоб приготувати томатний суп, вам потрібно всього 15 хвилин.
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Рецепт томатного супу
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для супу:
– 800 грамів цілих очищених томатів у власному соку;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кінзи;
– 4 зубчики часнику;
– 80 грамів рису;
– 450 грамів солодкого консервованого перцю;
– 2 лайми;
– 800 мілілітрів води;
– олія.
Для подачі:
– 5 томатів чері;
– 1 авокадо;
– 30 грамів фети;
– чипси до смаку.
Приготування:
- Зелену цибулю наріжте і покладіть у каструлю з 2 столовими ложками олії. Відріжте у кінзи стебла і теж відправте їх у каструлю. Додайте чищений і пропущений через прес часник. Поваріть все на середньому вогні 1 – 2 хвилини.
- Додайте консервовані перець та помідори. Залийте окропом, всипте рис і дрібку солі. Доведіть до кипіння, зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть ще 15 хвилин.
- Поки суп вариться, поріжте помідори чері навпіл, а стигле авокадо – шматочками. Викладіть на сервірувальну дошку або велику тарілку разом із зеленою цибулею, листям кінзи та подрібненою фетою. Поруч покладіть чипси.
- Готовий суп подрібніть занурювальним блендером. Вичавіть сік з одного лайма та додайте його в суп. Перемішайте і подавайте з чипсами, шматочками авокадо, зеленню, фетою та скибками лайма.