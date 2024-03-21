Як в найкращому ресторані: готуємо томлену яловичину, яка просто тане у роті

21 березня 2024, 12:59
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Джерело:

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Томлена яловичина або ж Беф Бургиньон легко може стати вашою улюбленою стравою. Приготуйте її за цим простим рецептом – ви здивуєтесь насиченості смаку.

Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як зробити м'ясо, що просто танутиме у роті. Особливий соус забезпечить максимальну насолоду.

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Рецепт томленої яловичини

  • Час: 3 години 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти
– 1,5 кілограма яловичини (ошийку чи лопатки);
– 300 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 200 грамів стебел селери;
– 40 грамів борошна;
– 60 грамів масла;
– 3 зубчики часнику;
– 750 мілілітрів червоного сухого вина;
– 850 мілілітрів бульйону з яловичини;
– 250 грамів бекону;
– 200 грамів шампіньйонів;
– олія, цукор, сіль, перець, петрушка до смаку.

Приготування

  1. Яловичину наріжте на шматки 5 на 5 сантиметрів. Обсмажте з усіх боків до золотавої скоринки та перекладіть в інший посуд.
  2. Наріжте цибулю, моркву, селеру та бекон. Викладіть туди ж, де смажили м'ясо, та готуйте 5 хвилин.
  3. Зверху викладіть яловичину, посоліть, поперчіть та додайте борошно. Гарно все перемішайте.
  4. Далі влийте вино та бульйон. Додайте спеції й часник.
  5. Поставте в духову шафу, розігріту до 180 градусів, на 3 години або до 160 градусів на 4 години. 
  6. Тим часом глазуруйте моркву та гриби: нарізані овочі покладіть до сотейника й додайте 40 грамів масла, половину чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру, 150 мілілітрів води й варіть впродовж 10 – 15 хвилин.
  7. Дістаньте мʼясо з каструлі. Соус процідіть через сито й варіть на сильному вогні, доки не загусне. Зніміть з вогню і додайте 20 грамів масла. Подавайте яловичину з глазурованими овочами та петрушкою.
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Автор: Ольга Котів