Ваші рідні будуть в захваті: готуємо королівський торт з аґрусом – простий рецепт
23 липня 2024, 22:55Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Потіште своїх близьких смачним тортом з аґрусом. Він підійде і для свята, і для теплого родинного чаювання.
Таємницею цього торта є безе. Воно перетворить десерт на справжню насолоду.
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Торт з аґрусом
- Час: 1 година
- Порцій: 12
– 100 грамів масла;
– 100 грамів цукру;
– 4 жовтки;
– 125 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– ванільний цукор до смаку.
Безе:
– 4 білки;
– 150 грамів цукру.
Начинка:
– 400 грамів агрусу;
– 250 грамів вершків 30%;
– 200 грамів желатинового цукру або 200 грамів цукру + 3 столові ложки крохмалю.
Дивіться, як приготувати торт з аґрусом: відео
Приготування:
- М'яке масло з'єднайте з цукром та жовтками, просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання.
- Тісто поділіть на 2 частини та перекладіть у 2 форми для запікання, змащені олією.
- Білки збийте з цукром до пишності. Поділіть на 2 частини та викладіть зверху на тісто. Обидві форми з тістом відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Аґрус промийте, наріжте навпіл і протушкуйте з цукром і крохмалем чи з желейним цукром 10 – 15 хвилин.
- Вершки збийте міксером до м'яких піків.
- Сформуйте торт. На дно викладіть 1 шар тіста, зверху – охолоджену начинку, а на неї – збиті вершки та другий шар тіста. Залиште в холодильнику на 2 – 3 години.