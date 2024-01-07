Як зробити торт без випічки: магія смаку та легкості в кожній крихті
7 січня 2024, 18:22Читать новость на русском
Джерело:BBC
Цей десерт вражає своєю ніжністю та ароматом, а головне – його готування не потребує випічки. Це ідеальний вибір для тих, хто бажає насолодитися витонченим поєднанням солодкого творожного сиру та свіжих малин, не витрачаючи багато часу у кухні.
В основі цього торта – хрустка основа з печива, яка гармонійно поєднується з ніжним кремом та малиною. Цей торт – не просто десерт для солодкого столу, а справжній смаколик, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів.
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Рецепт торта без випічки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
для основи:
– 200 грамів печива (до прикладу Орео);
– 100 грамів вершкового масла;
для начинки:
– 500 грамів м'якого творожного сиру;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 300 грамів вершкового крему;
– 1/4 чайні ложки солі;
– сік та цедра 1 лимона;
для верхнього шару:
– 200 грамів свіжих малин;
– 2 столові ложки малинового джему (або меду) для глазурі.
Приготування:
- Для основи торта подрібніть печиво в крихти (використовуйте блендер).
- Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до отримання однорідної маси.
- Розподіліть отриману масу по дну форми для торта.
- Добре ущільніть основу, натискуючи ложкою чи руками.
- Поставте у холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки у великій мисці збийте творожний сир, цукор, ванільний цукор та сіль до однорідності.
- Додайте вершковий крем, лимонний сік та цедру, і знову перемішайте добре.
- Вийміть форму з холодильника та налийте начинку на основу.
- Покладіть свіжі малини на верх торта.
- Розігрійте малиновий джем чи мед у мікрохвильовці або на плиті, а потім просійте через сито, щоб видалити кісточки.
- Полийте цим сиропом торт.
- Поставте торт у холодильник впродовж щонайменше 4 годин (ідеально – на ніч), щоб він застиг і став стійким.
- При подачі можна прикрасити торт додатковими малинами або лимонною цедрою.