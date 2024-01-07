Як зробити торт без випічки: магія смаку та легкості в кожній крихті

Цей десерт вражає своєю ніжністю та ароматом, а головне – його готування не потребує випічки. Це ідеальний вибір для тих, хто бажає насолодитися витонченим поєднанням солодкого творожного сиру та свіжих малин, не витрачаючи багато часу у кухні.

В основі цього торта – хрустка основа з печива, яка гармонійно поєднується з ніжним кремом та малиною. Цей торт – не просто десерт для солодкого столу, а справжній смаколик, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів.

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Рецепт торта без випічки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів печива (до прикладу Орео);– 100 грамів вершкового масла;– 500 грамів м'якого творожного сиру;– 150 грамів цукру;– 1 чайна ложка ванільного цукру;– 300 грамів вершкового крему;– 1/4 чайні ложки солі;– сік та цедра 1 лимона;– 200 грамів свіжих малин;– 2 столові ложки малинового джему (або меду) для глазурі.

Приготування:

Для основи торта подрібніть печиво в крихти (використовуйте блендер). Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до отримання однорідної маси. Розподіліть отриману масу по дну форми для торта. Добре ущільніть основу, натискуючи ложкою чи руками. Поставте у холодильник на 20 – 30 хвилин. Для начинки у великій мисці збийте творожний сир, цукор, ванільний цукор та сіль до однорідності. Додайте вершковий крем, лимонний сік та цедру, і знову перемішайте добре. Вийміть форму з холодильника та налийте начинку на основу. Покладіть свіжі малини на верх торта. Розігрійте малиновий джем чи мед у мікрохвильовці або на плиті, а потім просійте через сито, щоб видалити кісточки. Полийте цим сиропом торт. Поставте торт у холодильник впродовж щонайменше 4 годин (ідеально – на ніч), щоб він застиг і став стійким. При подачі можна прикрасити торт додатковими малинами або лимонною цедрою.

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