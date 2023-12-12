Найкращий рецепт до новорічного столу: готуємо торт "Бите скло" без випікання

12 грудня 2023, 10:59
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Смачний торт може бути й без випікання. Спробуйте приготувати "Бите скло" – вам сподобається.

Варіацій цього десерту є безліч. Однак 24 Канал пропонує приготувати класичний.

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Рецепт торта "Бите скло"

  • Час: 3 години
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 пачки сметани;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка вершкового крекера;
– 5 різноколірного желе;
– 2 банани;
– 1 апельсин.

Приготування:

  1. Добре збийте жирну сметану з цукровою пудрою до однорідності.
  2. Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці. Чотири з них поставте застигати в холодильник, а одне залиште у рідкому стані.
  3. Змішайте його зі сметаною та вилийте масу в глибоку миску.
  4. Подрібніть до сметани крекер, наріжте банан та апельсин шматочками.
  5. Змішайте всі інгредієнти. Застигле желе наріжте кубиками, додайте до солодкої маси та перемішайте.
  6. Викладіть сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправте в холодильник до застигання.
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Автор: Ольга Котів