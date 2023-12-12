Найкращий рецепт до новорічного столу: готуємо торт "Бите скло" без випікання
12 грудня 2023, 10:59Читать новость на русском
Смачний торт може бути й без випікання. Спробуйте приготувати "Бите скло" – вам сподобається.
Варіацій цього десерту є безліч. Однак 24 Канал пропонує приготувати класичний.
Буде смачно Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт торта "Бите скло"
- Час: 3 години
- Порцій: 8
– 2 пачки сметани;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка вершкового крекера;
– 5 різноколірного желе;
– 2 банани;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Добре збийте жирну сметану з цукровою пудрою до однорідності.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці. Чотири з них поставте застигати в холодильник, а одне залиште у рідкому стані.
- Змішайте його зі сметаною та вилийте масу в глибоку миску.
- Подрібніть до сметани крекер, наріжте банан та апельсин шматочками.
- Змішайте всі інгредієнти. Застигле желе наріжте кубиками, додайте до солодкої маси та перемішайте.
- Викладіть сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправте в холодильник до застигання.