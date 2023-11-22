Ніжність родом з дитинства: покроковий рецепт торта "Бите скло"
22 листопада 2023, 15:11Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Торт "Бите скло" з кольоровими шматочками желе подобається майже всім. А ще його дуже просто готувати, тож тішити рідних цим ніжним десертом можна хоч щодня.
Для приготування "Битого скла" не треба духовка. Окрім цього, інгредієнти є більш ніж простими.
Ідея для вечері Готуємо смачні та соковиті курячі котлети: 3 рецепти, які вразять усю родину
Рецепт торта "Бите скло"
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
– 500 грамів сметани;
– 3 чайні ложки желатину;
– 100 грамів цукру;
– 3 пакетики різного желе.
Приготування:
- Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією.
- Розлийте його у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин.
- Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде по скляночці желе кожного смаку.
- Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту – великі чи маленькі, на ваш смак.
- Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув.
- В окремій мисці збийте міксером сметану та цукор. Важливо, щоб цукор повністю розтанув.
- Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.
- Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.