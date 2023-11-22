Ніжність родом з дитинства: покроковий рецепт торта "Бите скло"

Торт "Бите скло" з кольоровими шматочками желе подобається майже всім. А ще його дуже просто готувати, тож тішити рідних цим ніжним десертом можна хоч щодня.

Для приготування "Битого скла" не треба духовка. Окрім цього, інгредієнти є більш ніж простими.

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Рецепт торта "Бите скло"

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 5

– 500 грамів сметани;– 3 чайні ложки желатину;– 100 грамів цукру;– 3 пакетики різного желе.

Приготування:

Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією. Розлийте його у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин. Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде по скляночці желе кожного смаку. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту – великі чи маленькі, на ваш смак. Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув. В окремій мисці збийте міксером сметану та цукор. Важливо, щоб цукор повністю розтанув. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин. Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.