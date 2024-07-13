Торт з кабачків по-королівськи: готуємо з сирною начинкою
13 липня 2024, 11:13Читать новость на русском
Джерело:Novograd.City
Обов'язково спробуйте приготувати кабачковий торт. Ця смачна страва гідна навіть святкового столу.
Торт з кабачків готується дуже просто. Окрім цього, він доволі бюджетний.
Варто спробувати Ще кращі, ніж оладки: готуємо кабачкові млинці
Торт з кабачків із сирною начинкою
- Час: 40 хвилин + 1 година
- Порцій: 6
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– 4 яйця;
– 4 – 5 столових ложок борошна;
– 100 мілілітрів молока;
– 100 грамів фети;
– 100 грамів твердого сиру;
– 150 грамів сметани;
– 0,5 чайної ложки цукру,
– олія, зелень, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помийте та почистьте овочі. Цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – кубиками.
- Розігрійте пательню з олією. Обсмажте овочі до золотистості, накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні до м'якості.
- Перекладіть у миску та подрібніть овочі блендером до однорідності. Посоліть та поперчіть, додайте цукор, одне яйце та половину молока. Перемішайте, додайте борошно та другу половину молока і ще раз добряче перемішайте.
- Розігрійте пательню з олією. Викладіть кілька ложок тіста, розрівняйте лопаткою. Обсмажте до золотистості з двох боків. Посмажте всі млинці та залиште трохи охолонути.
- Відварені на круто яйця натріть. Те ж саме зробіть з сиром. Розітріть фету зі сметаною в окремій мисці.
- На тарілку викладіть перший кабачковий коржик. Тонким шаром нанесіть соус, посипте сиром. Накрийте другим коржиком, розподіліть по ньому трохи соусу, викладіть частину тертих яєць, накрийте наступним коржиком. Сформуйте торт.
- Останній коржик посипте яйцями та прикрасьте зеленню. Поставте в холодильник на 1 – 2 години.