Торт з кабачків по-королівськи: готуємо з сирною начинкою

Обов'язково спробуйте приготувати кабачковий торт. Ця смачна страва гідна навіть святкового столу.

Торт з кабачків готується дуже просто. Окрім цього, він доволі бюджетний.

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Торт з кабачків із сирною начинкою

Час : 40 хвилин + 1 година

: 40 хвилин + 1 година Порцій: 6

– 1 кабачок;– 1 цибуля;– 4 яйця;– 4 – 5 столових ложок борошна;– 100 мілілітрів молока;– 100 грамів фети;– 100 грамів твердого сиру;– 150 грамів сметани;– 0,5 чайної ложки цукру,– олія, зелень, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помийте та почистьте овочі. Цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – кубиками. Розігрійте пательню з олією. Обсмажте овочі до золотистості, накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні до м'якості. Перекладіть у миску та подрібніть овочі блендером до однорідності. Посоліть та поперчіть, додайте цукор, одне яйце та половину молока. Перемішайте, додайте борошно та другу половину молока і ще раз добряче перемішайте. Розігрійте пательню з олією. Викладіть кілька ложок тіста, розрівняйте лопаткою. Обсмажте до золотистості з двох боків. Посмажте всі млинці та залиште трохи охолонути. Відварені на круто яйця натріть. Те ж саме зробіть з сиром. Розітріть фету зі сметаною в окремій мисці. На тарілку викладіть перший кабачковий коржик. Тонким шаром нанесіть соус, посипте сиром. Накрийте другим коржиком, розподіліть по ньому трохи соусу, викладіть частину тертих яєць, накрийте наступним коржиком. Сформуйте торт. Останній коржик посипте яйцями та прикрасьте зеленню. Поставте в холодильник на 1 – 2 години.