Не прогавте таку смакоту – торт з кабачків за маминим рецептом

В сезон кабачків обов'язково спробуйте приготувати кабачковий торт з помідорами та соусом з часнику. Такий смаколик стане фаворитом літнього столу.

24 канал підготував рецепт кабачкового торта, який відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного: на перекус чи до обіду-вечері.

Читайте також Готують у всьому світі: як куряче м'ясо стало основою багатьох страв у різних кухнях

Основа торта звичайні оладки з кабачка, а от начинку можна змінювати: добре смакують помідори, обсмажені гриби, суміш твердого сиру зі сметаною, часник з майонезом та кропом.

Рецепт кабачкового торта

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4 – 6

– 2 кабачки;– 2 курячих яйця;– 2 – 3 столові ложки борошна (можна і більше);– сіль;– чорний мелений перець;– зелена цибуля.– майонез;– помідори;– часник;– тертий сир пармезан (за бажанням).

Приготування:

Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.

Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.

️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.

Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!

Сподобався рецепт? спробуйте також приготувати смачні кабачкові рулетики за нашим