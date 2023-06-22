Не прогавте таку смакоту – торт з кабачків за маминим рецептом
22 червня 2023, 19:30Читать новость на русском
В сезон кабачків обов'язково спробуйте приготувати кабачковий торт з помідорами та соусом з часнику. Такий смаколик стане фаворитом літнього столу.
24 канал підготував рецепт кабачкового торта, який відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного: на перекус чи до обіду-вечері.
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Основа торта звичайні оладки з кабачка, а от начинку можна змінювати: добре смакують помідори, обсмажені гриби, суміш твердого сиру зі сметаною, часник з майонезом та кропом.
Рецепт кабачкового торта
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 2 кабачки;
– 2 курячих яйця;
– 2 – 3 столові ложки борошна (можна і більше);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зелена цибуля.
Для начинки:
– майонез;
– помідори;
– часник;
– тертий сир пармезан (за бажанням).
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- ️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
- Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.
- Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.
Смачного!Сподобався рецепт? спробуйте також приготувати смачні кабачкові рулетики за нашим рецептом.