Не прогавте таку смакоту – торт з кабачків за маминим рецептом

22 червня 2023, 19:30
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В сезон кабачків обов'язково спробуйте приготувати кабачковий торт з помідорами та соусом з часнику. Такий смаколик стане фаворитом літнього столу.

24 канал підготував рецепт кабачкового торта, який відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного: на перекус чи до обіду-вечері.

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Основа торта звичайні оладки з кабачка, а от начинку можна змінювати: добре смакують помідори, обсмажені гриби, суміш твердого сиру зі сметаною, часник з майонезом та кропом.

Рецепт кабачкового торта

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 2 кабачки;
 – 2 курячих яйця;
 – 2 – 3 столові ложки борошна (можна і більше);
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – зелена цибуля.
Для начинки:
 – майонез;
 – помідори;
 – часник;
 – тертий сир пармезан (за бажанням).

Приготування:

  • Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  • Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
  • ️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
  • Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан. 
  • Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак