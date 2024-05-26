Рідні проситимуть приготувати його ще: рецепт фантастичного торта з млинців зі смаком морозива

26 травня 2024, 13:29
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Джерело:

yuliia.senych

Торт з млинців можна зробити навіть без духовки. Він вийде дуже смачним та ароматним.

За цим рецептом торт матиме смак морозива. Він вам точно сподобається.

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Млинцевий торт зі смаком морозива без випікання

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 800 мілілітрів молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 11 – 12 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Крем:
– 250 мілілітрів вершків 33%;
– 500 грамів крем-сиру;
– 250 грамів згущеного молока;
– загущувач на желатиновій основі за бажанням.

Дивіться відео, як готувати млинцевий торт:

Приготування:

  1. Яйця з'єднайте з 2 третинами борошна, цукром і всипте дрібку солі. Поступово влийте ледь тепле молоко і просійте залишок борошна. Додайте олію і залиште на 15 хвилин.
  2. Смажте млинці до готовності, змащуючи пательню олією.
  3. Обріжте млинці під розміри форми, а 4 млинці залиште, бо вони будуть основою. 
  4. Для крему у високій посудині з'єднайте охолоджені вершки, крем-сир і згущене молоко. Збийте до загустіння і збільшення в обʼємі приблизно 12 – 15 хвилин. Для впевненості можна додати загущувач на основі желатину, щоб крем тримав форму.
  5. Зберіть торт в кільці або формі. Вниз викладіть по колу 4 млинці, які не обрізали. В центр покладіть млинець і почергово викладіть крем, полуницю, млинці. Зверху на торт покладіть щось важкеньке і залиште в холодильнику для стабілізації на ніч.

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Автор: Ольга Котів