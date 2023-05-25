Новий смак улюбленого десерту – готуємо Наполеон на кокосовому молоці
25 травня 2023, 11:53Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Шукаєте особливий рецепт торта Наполеон ? У нас є такий: з додаванням кокосового молока він смакує зовсім на іншому рівні.
Наполеон – популярний десерт родом з дитинства. Його часто готували наші батьки, а зараз просять наші діти та друзі. Аби додати цьому класичному десерту особливих ноток, спробуйте його на кокосовому кремі.
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Кокосове молоко для крему можна отримати як з питного кокосу, так і придбати вже готове в пакеті. Смак буде неймовірним – повірте!
Рецепт торта Наполеон
- Час: 12 годин
- Порції: 8
Приготування:
- Тісто ділимо на дев'ять частин, розкачуємо до товщини 1 – 2 міліметри. Робимо багато проколів виделкою, запікаємо при температурі 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавого кольору.
- Після випікання підрізаємо коржі під один розмір, обрізки підуть на посипку в кінці.
- Для крему поєднуємо цукор, ванільний цукор, крохмаль, перемішуємо та додаємо жовтки і знову перемішуємо. Додаємо кокосове молоко, вершки, молоко, перемішуємо та ставимо на парову баню. Постійно помішуючи на паровій бані доводимо до густої кремової маси.
- Даємо крему охолонути. Висипаємо натерту цедру лайма та кокосовий лікер, перемішуємо і змащуємо ним коржі (на один корж 230 грамів крему).
- Змазаний торт кладемо в холодильник на 1 годину, потім дістаємо та обсипаємо крихтами тіста.
- Відправляємо торт в холодильник на ніч.
Смачного!