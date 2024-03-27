Який торт приготувати на Великдень: неймовірний смаколик з маком та шматочками персика

27 березня 2024, 01:04
Читать новость на русском

Джерело:

Kwestia smaku

У кожної господині настає час, коли доводиться обирати, який торт приготувати на святковий стіл. Варіант з маком та шматочками персика – точно виграшний.

Ніжний аромат та гіркуватий присмак перетворює цей торт на особливий десерт. Консервовані персики – чудовий додаток до будь-якого великоднього десерту. Вони додають солодкість і сочність, що прекрасно поєднуються з маком.

Цікаво Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Торт з маком та шматочками персиків (або манго)

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
бісквіт:
– 8 жовтків;
– 2 цілих яйця;
– пів склянки цукру;
– пів склянки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
маковий шар:
– 8 яєчних білків;
– 1 стакан цукру;
– пів склянки борошна;
– пів склянки маку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка:
– 2 лимонних желе;
– 500 мілілітрів вершків 30% (дуже холодних);
– 5 столових ложок цукрової пудри;
– 1 склянка нарізаного манго або консервованих персиків.

Приготування:

  1. Розігрійте яйця при кімнатній температурі або в мисці з теплою водою.
  2. Вистеліть форму для випікання з розміром дна приблизно 22 на 33 сантиметри папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Додайте 2 цілі яйця до жовтків і збивайте з цукром до утворення пишної маси приблизно 10 хвилин.
  4. Додайте борошно та розпушувач через сито, бажано 3 порціями, кожного разу перемішуючи на мінімальній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються.
  5. Вилийте тісто у форму і поставте в духовку приблизно на 15 хвилин. Після охолодження вийміть з форми та повністю остудіть.
  6. Збийте яєчні білки до стійкого стану, потім поступово додайте цукор, по одній ложці за раз, продовжуючи збивати.
  7. Додайте борошно, змішане з маком і розпушувачем, і перемішайте ложкою.
  8. Викладіть в деко, застелене папером, і випікайте 15 хвилин. Вийміть з духовки і остудіть.
  9. Наступний крок – закип’ятіть у каструлі 2 склянки води, зніміть з вогню, додайте желе та розчиніть, помішуючи. Охолодіть.
  10. Добре охолоджені вершки збийте з цукровою пудрою до міцної піни.
  11. Зменшіть швидкість міксера та влийте повністю охолоджене (холодне), але рідке желе та перемішайте до однорідності.
  12. Змішайте з подрібненим манго або зцідженими й нарізаними персиками.
  13. Складаємо торт. Бісквіт розріжте уздовж навпіл. Помістіть нижню частину назад у вистелену папером форму.
  14. Намажте половиною суміші, викладіть маковий корж, потім викладіть другу половину маси і нарешті накрийте другою половиною бісквіта.
  15. Поставте в холодильник до застигання суміші (приблизно 1 годину). Перед нарізкою посипте цукровою пудрою.
Смакуватимуть кожному: як приготувати особливі вафлі.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська