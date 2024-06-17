Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта

17 червня 2024, 06:15
Читать новость на русском

Джерело:

Smaker

В міру солодкий, вологий та такий смачний – такий торт стане улюбленим літнім десертом. Найкраще у ньому те, що його дуже просто готувати.

Торт з вишнею чудово підійде як полуденок довгими літніми вечорами. Цей рецепт повинен бути у вашому блокноті – він швидкий і дуже простий. 

Цікаво Смачнішої та оригінальнішої не знайдете: намазка на хліб з буряка та сирків

Торт з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 4 жовтки;
– 250 грамів маргарину;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача;
безе:
– 4 яєчні білки;
– 150 грамів цукру;
– пів склянки олії;
– 1 упаковка ванільного пудингу;
фрукти:
– 600 грамів вишень без кісточок;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– 30 грамів цукру.

Приготування:

  1. Ретельно перемішайте інгредієнти для тіста.
  2. Розділіть на 2 частини – меншу і більшу, поставте в морозилку приблизно на 1 годину.
  3. Вишні, очищені від кісточок, вимиті й обсушені, з’єднайте з цукром і панірувальними сухарями.
  4. Яєчні білки збийте з цукром до міцної піни, додайте пудинг і нарешті влийте олію, перемішайте на найменшій швидкості. Прямокутне деко застеліть пекарським папером і викладіть більшу частину тіста, фруктів і піни.
  5. Тісто, що залишилося, натріть зверху за допомогою терки.
  6. Випікайте при 180 градусах приблизно 50 хвилин.
  7. Після охолодження посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Так смачні: як швидко приготувати малосольні огірки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська