Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта
17 червня 2024, 06:15Читать новость на русском
Джерело:Smaker
В міру солодкий, вологий та такий смачний – такий торт стане улюбленим літнім десертом. Найкраще у ньому те, що його дуже просто готувати.
Торт з вишнею чудово підійде як полуденок довгими літніми вечорами. Цей рецепт повинен бути у вашому блокноті – він швидкий і дуже простий.
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Торт з вишнями
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 4 жовтки;
– 250 грамів маргарину;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача;
безе:
– 4 яєчні білки;
– 150 грамів цукру;
– пів склянки олії;
– 1 упаковка ванільного пудингу;
фрукти:
– 600 грамів вишень без кісточок;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– 30 грамів цукру.
Приготування:
- Ретельно перемішайте інгредієнти для тіста.
- Розділіть на 2 частини – меншу і більшу, поставте в морозилку приблизно на 1 годину.
- Вишні, очищені від кісточок, вимиті й обсушені, з’єднайте з цукром і панірувальними сухарями.
- Яєчні білки збийте з цукром до міцної піни, додайте пудинг і нарешті влийте олію, перемішайте на найменшій швидкості. Прямокутне деко застеліть пекарським папером і викладіть більшу частину тіста, фруктів і піни.
- Тісто, що залишилося, натріть зверху за допомогою терки.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 50 хвилин.
- Після охолодження посипте цукровою пудрою.
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