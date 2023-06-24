Вишуканий десерт без турбот: найніжніший торт без випічки з ягодами
24 червня 2023, 19:03Читать новость на русском
Джерело:Рrzyslij przepis
Торт, для якого не потрібно вмикати духовку – саме те, що потрібно у спеку. Створіть собі пригоду і приготуйте цей смаколик разом з рідними.
Коли немає часу на готування, але дуже хочеться чогось солоденького, виручить рецепт десерту без випікання. Легкий у виконанні торт можна приготувати із будь-якою ягодою.
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Рецепт торта без випічки з полуницею
- Час: 25 хвилин + 3 години у холодильнику
- Порцій: 8
Десерт, який спокушає / Фото ingmarІнгредієнти:
основа:
– 150 грамів печива;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 100 грамів масла;
чорнична начинка:
– 500 грамів чорниці;
– 10 грамів желатину;
– 50 мілілітрів вишневого соку;
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 400 мілілітрів жирних вершків;
– 75 грамів цукрової пудри;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Ягоди промийте і обсушіть.
- Форму для випічки діаметром 18 сантиметрів тонко змастіть вершковим маслом.
- Печиво потрібно подрібнити на дрібну крихту. Можна це зробити качалкою.
- Додайте корицю, цукор і масло та добре перемішайте. Отриману масу викладіть на дно форми, притисніть і поставте в холодильник.
- Збийте ягоди в блендері, залишивши жменю-дві для прикраси. Додайте вишневий сік і перемішайте.
- Додайте просіяну цукрову пудру і лимонний сік та ще раз змішайте.
- Желатин залийте невеликою кількістю холодної води, залишіть для набухання.
- Потім помістіть желатин в каструлю і розчиніть його на повільному вогні.
- У теплий, але не гарячий желатин додайте столову ложку вершків і перемішайте до однорідності.
- Додайте до ягідної маси і ретельно перемішайте.
- Додати решту вершків, перетертий сир, знову ретельно перемішайте.
- Вилийте отриману масу у форму і поставте в холодильник на кілька годин.
- Перед подачею прикрасити ягодами, що залишилися. Також для прикраси можна використовувати збиті вершки.