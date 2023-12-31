"Ялинка" на Новий рік: як приготувати торт, що точно вразить ваших гостей
Джерело:"Гард City"
Від торта у вигляді новорічної ялинки в захваті будуть і діти, й дорослі. Окрім цього, зробити таку красу дуже просто.
Вам не потрібно спеціального кондитерського обладнання чи багато часу. Цей тортик можна приготувати всього за годину.
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Як приготувати торт "Ялинка"
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти для тіста:
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів сметани;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 200 грамів борошна;
– чверть чайної ложки соди;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 столова ложка какао-порошку.
Крем:
– 200 мілілітрів сметани;
– 2 столові ложки цукру.
Для декору треба:
– 150 грамів молочного або темного шоколаду;
– 2 столові ложки молока;
– кокосова стружка;
– мармелад;
– цукерки, цукати чи сухофрукти.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром. Додайте сметану, розтоплене негаряче масло та перемішайте.
- До борошна додайте чверть чайної ложки соди та просійте в миску з яйцями. Всипте дрібку солі та півтори чайні ложки розпушувача. Перемішайте. Тісто можна розділити навпіл та додати в одну частину какао-порошок.
- Будь-яку форму змастіть олією та викладіть тісто. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 35 – 45 хвилин до рум'яності та сухої шпажки. Коли корж охолоне, поріжте його кубиками.
- Збийте склянку сметани із 1 – 2 ложками цукру та змішайте шматочки коржа з кремом.
- На руки вдягніть рукавички, викладіть масу на тацю та сформуйте ялинку.
- Розтопіть на водяній бані шоколад з кількома ложками молока та намастіть торт глазур'ю з усіх боків. Притрусіть кокосовою стружкою.
- Прикрасьте "Ялинку" цукерками, цукатами та мармеладом. Також можна використовувати родзинки, горішки чи в'ялені ягоди.