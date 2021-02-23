Тости з креветками: рецепт від Джеймі Олівера

23 лютого 2021 , 20:25
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Джерело:

Інстаграм Джеймі Олівера

Тости з креветками – чудовий варіант для перекусу, які швидко і легко готуються. Спробуйте приготувати вдома за рецептом відомого англійського шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Джеймі Олівер на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом тостів з креветками з солодким соусом чилі. Смачні хрусткі тости чудово підійдуть до легких дієтичних салатів.

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Рецепт тостів з креветками

Інгредієнти:
– 4 шт. білого хліба;
– 1 яйце;
– 1/2 столової ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка солодкого соусу чилі;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки кунжуту;
– 160 грамів очищених креветок;
– імбир;
– сіль.
  1. Для приготування помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
  2. Імбир почистіть, натріть на тертці.
  3. Креветки помийте, подрібніть ножем. Кілька креветок залиште цілими.
  4. У мисці з'єднайте зелену цибулю з креветками, додайте імбир, соєвий соус, жовток, перемішайте.
  5. Викладіть начинку на хліб, кожну скибочку занурте у білки, зверху посипте кунжутом, декілька цілих креветок вдавіть у хліб.
  6. На пательні з оливковою олією обсмажте хліб з двох сторін протягом 2-3 хвилин до готовності до золотої скоринки.
  7. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими з солодким соусом чилі. Смачного!