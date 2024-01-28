Чи треба чистити імбир: усі секрети використання пряного чарівного кореня

Імбирний чай є особливо актуальним у зимовий період. Цей чарівний корінець не лише має чудовий аромат, а й допомагає при застуді.

Імбир додає пікантності всьому – від супів до каррі та смажених овочів. Однак його очищення може здатися дещо марудною справою.

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Чи потрібно чистити імбир

Близько 99,9% рецептів вимагають очищення імбиру перед тим, як подрібнити чи натерти його на тертці. Якщо ви коли-небудь чистили імбир самостійно, то знаєте, що це дуже клопітно, незалежно від того, як ви це робите – ложкою чи ножем.

Коли нещодавно на командній нараді запитали, які наші найбільші кухонні секрети, переважна більшість редакторів зізналися в одному й тому ж: ми не чистимо свіжий імбир перед тим, як натерти його на тертці або подрібнити, навіть якщо в рецепті вказано, що це потрібно робити,

– розповіла Шила Пракаш, авторка The Kitchn.

Замість цього потрібно:

добре промити імбир прохолодною водою, щоб видалити будь-який бруд,

обрізати частини, які не подобаються,

використати мікротерку, щоб натерти стільки, скільки потрібно.



Імбир можна не чистити / Фото Unsplash

Під час натирання більша частина шкірки відривається сама собою, і якщо вона відривається великими шматками, її можна легко прибрати з натертої м'якоті.

Якщо цього не відбувається і вона змішується з м'якоттю, то не варто хвилюватися, тому що вона настільки тонка, що не вплине на смак страви.

"Мало того, що відмовитися від очищення набагато простіше, так ще й зменшується кількість харчових відходів, а шкіра зберігає корисні поживні речовини, тож ви отримуєте вигоду від цього. Це виграш для всіх, і ми, як редактори кулінарних журналів, повністю схвалюємо це", – підсумувала Пракаш.