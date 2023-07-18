Рецепти перевірені часом: як закрутити огірки на зиму, щоб було смачно
18 липня 2023, 12:22Читать новость на русском
Щоб смакувати огірочками цілий рік – підготуйте закрутки ще влітку. Радимо окрім малосольних та квашених, заготувати ще й мариновані огірки.
24 канал підготував три рецепти маринованих огірків на зиму, аби могли смакувати закускою будь-коли. Рецепти огірків зі смородиною, французькою гірчицею та на одну літрову банку перевірені часом. Спробуйте і ви будете задоволені результатом.
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Рецепт маринованих огірків на 1 літрову банку
- Час: 4 години
- Порції: 1
– огірки;
– 500 грамів води;
– 1 гвоздика;
– 5 горошин чорного перцю;
– лавровий лист;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки 9% оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– суцвіття кропу.
Приготування:
- Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3 – 4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2 – 3 рази.
- Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків.
- Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.
- У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.
- Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.
- Через 5 днів огірки будуть готові до споживання.
Смачного!
Рецепт французьких маринованих огірків
- Час: 2 години
- Порції: 1
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 шматочки перцю чилі;
– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 400 грамів огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
- Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
- На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
- Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
- Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
- Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
- Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
- Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
- Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
- Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
- Мариновані огірки готові.
Смачного!
Мариновані огірки зі смородиною
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 8 – 10 огірків;
– 400 грамів смородини;
– 8 – 10 горошин чорного перцю;
– 2 суцвіття кропу;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка зерен гірчиці;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- У стерилізовані банки викладаємо зубчики часнику, чорний перець, кріп і половину смородини. Далі викладаємо огірки, а зверху знову посипаємо смородиною. Додаємо насіння гірчиці.
- Заливаємо все окропом, прикриваємо кришкою і залишаємо на 15 – 20 хвилин. Переливаємо рідину в каструлю, додаємо сіль і цукор.
- Доводимо до кипіння та варимо до повного розчинення солі та цукру. Киплячим маринадом заливаємо огірки зі смородиною, закриваємо, накриваємо рушником і перевертаємо на кришки, залишивши до повного охолодження.
Смачного!Сподобалися рецепти маринованих огірків? Спробуйте також приготувати малосольні огірки за нашим рецептом.