Рецепти перевірені часом: як закрутити огірки на зиму, щоб було смачно

18 липня 2023, 12:22
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Щоб смакувати огірочками цілий рік – підготуйте закрутки ще влітку. Радимо окрім малосольних та квашених, заготувати ще й мариновані огірки.

24 канал підготував три рецепти маринованих огірків на зиму, аби могли смакувати закускою будь-коли. Рецепти огірків зі смородиною, французькою гірчицею та на одну літрову банку перевірені часом. Спробуйте і ви будете задоволені результатом.

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Рецепт маринованих огірків на 1 літрову банку

  • Час: 4 години
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – огірки;
 – 500 грамів води;
 – 1 гвоздика;
 – 5 горошин чорного перцю;
 – лавровий лист;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 1 столова ложка солі;
 – 4 столові ложки 9% оцту;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – суцвіття кропу.

Приготування:

  • Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3 – 4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2 – 3 рази.
  • Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків.
  • Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.
  • У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.
  • Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.
  • Через 5 днів огірки будуть готові до споживання.

Смачного!

Рецепт французьких маринованих огірків

  • Час: 2 години
  • Порції: 1
Інгредієнти на 1 літрову банку:
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 шматочки перцю чилі;
– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 400 грамів огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

  • Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
  • Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
  • На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
  • Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
  • Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
  • Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
  • Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
  • Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
  • Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
  • Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
  • Мариновані огірки готові.

Смачного!

Мариновані огірки зі смородиною

  • Час: 2 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 8 – 10 огірків;
 – 400 грамів смородини;
 – 8 – 10 горошин чорного перцю;
 – 2 суцвіття кропу;
 – 5 – 6 зубчиків часнику;
 – 1 чайна ложка зерен гірчиці;
 – 1 літр води;
 – 1 столова ложка солі;
 – 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  • У стерилізовані банки викладаємо зубчики часнику, чорний перець, кріп і половину смородини. Далі викладаємо огірки, а зверху знову посипаємо смородиною. Додаємо насіння гірчиці.
  • Заливаємо все окропом, прикриваємо кришкою і залишаємо на 15 – 20 хвилин. Переливаємо рідину в каструлю, додаємо сіль і цукор.
  • Доводимо до кипіння та варимо до повного розчинення солі та цукру. Киплячим маринадом заливаємо огірки зі смородиною, закриваємо, накриваємо рушником і перевертаємо на кришки, залишивши до повного охолодження.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак