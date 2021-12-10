Три рецепти олів'є до новорічного столу: рецепти з ковбасою, куркою та язиком
10 грудня 2021 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Без цього салату не обходиться жодне святкування Нового року – це олів'є. Ми підготували для вас три рецепти салату: з куркою, язиком та ковбасою.
Існує багато варіацій салату олів'є: з ковбасою, язиком, куркою, шинкою, зеленим горошком ти кукурудзою. Який з них готувати – обирати вам, а ми обожнюємо з курочкою су-від.
Читайте також Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями
Рецепт новорічного олів'є з ковбасою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Салат олів'є з ковбасою / Фото Точка нет
– 5 картоплин;
– 2 моркви;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 8 квашених огірків;
– 8 курячих яєць;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
– 500 грамів вареної молочної ковбаси;
– чорний мелений перець;
– 400 грамів майонезу.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
- Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками.
- Квашені огірки та ковбасу наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).
- Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками. Наріжте яйця довільними кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці. Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
- Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.
Смачного!
Приготуйте самі Домашній майонез: класичний рецепт популярного соусу та поради по приготуванню від шеф-кухаря
Рецепт новорічного олів'є з язиком
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6
Салат олів'є з язиком / Фото Ясенсвіт
– 5 картоплин;
– 2 моркви;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 8 квашених огірків;
– 8 курячих яєць;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
– 500 грамів відвареного телячого язика;
– чорний мелений перець;
– 400 грамів майонезу.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.
- Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
- Квашені огірки наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).
- Попередньо відваріть язик у великій кількості води (1,5 – 2 години). Трішки охолодіть язик та обережно зніміть з нього шкірку.
- Наріжте язик кубиками або соломкою на вибір. Наріжте яйця довільними кубиками.
- Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.
- Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
- Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.
Смачного!
Рецепт новорічного олів'є з куркою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
Салат олів'є з куркою / Фото Рецепти юа
– 5 картоплин;
– 2 моркви;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 8 курячих яєць;
– 3 свіжих огірки;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
– 500 грамів відвареної курячої грудки;
– чорний мелений перець;
– 400 грамів майонезу.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.
- Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.
- Свіжі огірки можна очистити від шкірки за бажанням. Наріжте їх середніми кубиками.
- Попередньо відваріть курячу грудку у підсоленій воді (20 – 35 хвилин). Трішки охолодіть м'ясо та наріжте шматочками. Наріжте яйця довільними кубиками.
- Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.
- Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.
- Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.
Смачного!
Цікаво знати! Новорічні традиції та головні атрибути свята: