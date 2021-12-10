Три рецепти олів'є до новорічного столу: рецепти з ковбасою, куркою та язиком

Без цього салату не обходиться жодне святкування Нового року – це олів'є. Ми підготували для вас три рецепти салату: з куркою, язиком та ковбасою.

Існує багато варіацій салату олів'є: з ковбасою, язиком, куркою, шинкою, зеленим горошком ти кукурудзою. Який з них готувати – обирати вам, а ми обожнюємо з курочкою су-від.

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Рецепт новорічного олів'є з ковбасою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Салат олів'є з ковбасою / Фото Точка нет

– 5 картоплин;– 2 моркви;– 1 ріпчаста цибулина;– 8 квашених огірків;– 8 курячих яєць;– 1 банка консервованого зеленого горошку;– 500 грамів вареної молочної ковбаси;– чорний мелений перець;– 400 грамів майонезу.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.

Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками.

Квашені огірки та ковбасу наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).

Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками. Наріжте яйця довільними кубиками.

Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці. Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.

Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Смачного!

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Рецепт новорічного олів'є з язиком

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6



Салат олів'є з язиком / Фото Ясенсвіт

– 5 картоплин;– 2 моркви;– 1 ріпчаста цибулина;– 8 квашених огірків;– 8 курячих яєць;– 1 банка консервованого зеленого горошку;– 500 грамів відвареного телячого язика;– чорний мелений перець;– 400 грамів майонезу.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.

Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.

Квашені огірки наріжте довільними кубиками (ми любимо нарізку середніми кубиками).

Попередньо відваріть язик у великій кількості води (1,5 – 2 години). Трішки охолодіть язик та обережно зніміть з нього шкірку.

Наріжте язик кубиками або соломкою на вибір. Наріжте яйця довільними кубиками.

Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.

Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.

Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.

Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Якщо шкірка з язика не знімається – він ще не готовий.

Смачного!

Рецепт новорічного олів'є з куркою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6



Салат олів'є з куркою / Фото Рецепти юа

– 5 картоплин;– 2 моркви;– 1 ріпчаста цибулина;– 8 курячих яєць;– 3 свіжих огірки;– 1 банка консервованого зеленого горошку;– 500 грамів відвареної курячої грудки;– чорний мелений перець;– 400 грамів майонезу.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.

Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.

Свіжі огірки можна очистити від шкірки за бажанням. Наріжте їх середніми кубиками.

Попередньо відваріть курячу грудку у підсоленій воді (20 – 35 хвилин). Трішки охолодіть м'ясо та наріжте шматочками. Наріжте яйця довільними кубиками.

Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.

Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.

Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.

Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

У салаті можна використати вже готову курочку су-від – це зекономить вам час, а м'ясо буде ніжним та соковитим.

Смачного!

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