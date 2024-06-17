На аромат прибіжать сусіди: готуємо фантастичне варення з троянди
17 червня 2024, 21:42Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Обов'язково спробуйте цьогоріч приготувати варення з троянди. Воно стане чудовим доповненням до ваших смачних сніданків.
Також трояндове варення ідеально пасує для наповнення пончиків. Воно точно сподобається вашим близьким.
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Трояндове варення
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
– 3 склянки води;
– 150 грамів пелюсток троянди;
– 50 грамів пектину;
– 4 склянки цукру;
– 0,25 склянки лимонного соку;
– 0,5 чайної ложки трояндової води.
Приготування:
- Змішайте воду або несолодкий сік з пелюстками троянд у каструлі. Доведіть до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи. Кип'ятіть, не накриваючи, 5 хвилин, після чого зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.
- Додайте пектин. Знову доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте цукор, дайте суміші закипіти та кип'ятіть 1 хвилину.
- Зніміть з вогню, швидко зніміть піну, додайте лимонний сік і трояндову воду. Розлийте в продезінфіковані банки та дайте застигнути. Зберігайте варення з троянд у холодильнику до одного місяця.