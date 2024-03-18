Найсмачніший десерт дитинства: перевірений рецепт ідеальних трубочок з кремом

18 березня 2024, 01:05
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Джерело:

danilchenko_77

Мабуть, жодна людина не відмовиться від частування солодкими трубочками з білковим кремом. Спробуйте приготувати їх самотужки.

За цим рецептом трубочки вийдуть ідеальними. Вони занурять вас у дитинство.

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Трубочки з білково-заварним кремом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 220 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
– 120 грамів сметани;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця.

Крем:
– 100 мілілітрів води;
– 200 грамів цукру;
– 3 білки;
– лимонний сік до смаку.

Приготування:

  1. Борошно, розпушувач та сіль змішайте. Додайте холодне масло та вимішайте до крихти.
  2. Після цього додайте сметану та жовток. Вимішайте тісто та покладіть в холод на 15 хвилин.
  3. Розкачайте тісто та наріжте на смужки. Намотайте їх на форми, змастіть жовтком та випікайте 20 хвилин при 180 градусах.
  4. Тим часом з'єднайте цукор та воду. Поставте суміш на вогонь. Коли вона закипить, почніть збивати білки до пінки. Сироп потрібно варити 10 – 15 хвилин після закипання.
  5. Постійно збиваючи білки, влийте в них тоненькою цівочкою сироп. Коли маса стане тримати форму, вона буде готова.
  6. Перекладіть крем у кондитерський мішечок та начиніть трубочки.
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Автор: Ольга Котів