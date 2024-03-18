Найсмачніший десерт дитинства: перевірений рецепт ідеальних трубочок з кремом
18 березня 2024, 01:05Читать новость на русском
Джерело:danilchenko_77
Мабуть, жодна людина не відмовиться від частування солодкими трубочками з білковим кремом. Спробуйте приготувати їх самотужки.
За цим рецептом трубочки вийдуть ідеальними. Вони занурять вас у дитинство.
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Трубочки з білково-заварним кремом
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 220 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
– 120 грамів сметани;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця.
Крем:
– 100 мілілітрів води;
– 200 грамів цукру;
– 3 білки;
– лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Борошно, розпушувач та сіль змішайте. Додайте холодне масло та вимішайте до крихти.
- Після цього додайте сметану та жовток. Вимішайте тісто та покладіть в холод на 15 хвилин.
- Розкачайте тісто та наріжте на смужки. Намотайте їх на форми, змастіть жовтком та випікайте 20 хвилин при 180 градусах.
- Тим часом з'єднайте цукор та воду. Поставте суміш на вогонь. Коли вона закипить, почніть збивати білки до пінки. Сироп потрібно варити 10 – 15 хвилин після закипання.
- Постійно збиваючи білки, влийте в них тоненькою цівочкою сироп. Коли маса стане тримати форму, вона буде готова.
- Перекладіть крем у кондитерський мішечок та начиніть трубочки.