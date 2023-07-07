Повертаємося у дитинство: рецепт трубочок з білковим кремом
7 липня 2023, 11:01Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Ще з дитинства ми пам'ятаємо ці ласощі – їх купували батьки у найближчому магазині. Зараз серед великої кількості сучасних десертів важко знайти ті самі листкові трубочки з білковим кремом. Чому б не приготувати їх власноруч? У нас є рецепт.
Хрумкі трубочки, ніжний білково-персиковий крем – перед таким десертом не встоїть ніхто. Нумо готувати ласощі дитинства, які точно пригадають нам безтурботні часи.
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Рецепт трубочок з білковим кремом
- Час: 1 година
- Порції: 8 штук
– 2 листи листкового тіста (225 грамів);
– 2 жовтки.⠀ ⠀
Для крему:
– 2 білки (60 грамів);
– дрібка лимонної кислоти;
– 120 грамів м'якоті персика;
– 100 грамів цукру;
– помаранчевий барвник.
Приготування:
- Розкочуємо листкове тісто і нарізаємо на довгі смужки.
- Обертаємо формочки тістом і кладемо на пергамент.
- Змащуємо жовтком, випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин і даємо охолонути.
- У персиків робимо надріз і повністю занурюємо у киплячу воду на 30 секунд. Дістаємо, занурюємо у крижану воду і даємо охолонути.
- Знімаємо шкірку, пробиваємо блендером, додаємо цукор та доводимо до кипіння.
- Трішки зменшуємо вогонь і, періодично помішуючи, варимо сироп 5 – 6 хвилин.
- Поки вариться сироп – починаємо збивати білки з лимонною кислотою до піків. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп. Після того як додали весь сироп, продовжуємо збивати масу на максимальній швидкості до сильного загущення 8 – 9 хвилин.
- Кладемо крем у кондитерський мішок з насадкою, виймаємо форми з трубочок та наповнюємо кремом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курочку з броколі в китайському стилі.