Трубочки з білково-заварним кремом: елементарний рецепт за 25 хвилин

7 серпня 2024, 23:59
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Джерело:

Yuliia.senych

Трубочки з кремом усі пам'ятають з дитинства. Проте не всі знають, що зробити їх можна за пів години.

Для цього треба використати готове листкове тісто. Спробуйте – вам сподобається.

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Трубочки з білково-заварним кремом

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– жовток;
– 2 білки;
– 50 мілілітрів води;
– 150 грамів цукру;
– дрібки лимонної кислоти;
– дрібка солі.

Дивіться, як готувати трубочки з кремом: відео

Приготування:

  1. Листкове тісто наріжте на тонкі смужки шириною 1,5 – 2 сантиметри. Якщо є форми для випікання, то обгорніть їх тістом. Якщо немає, сформуйте конусні форми з фольги.
  2. Змастіть трубочки жовтком та відправте випікатись при температурі 180 градусів 15 – 20 хвилин.
  3. Для крему гарячу воду з'єднайте з цукром і відправте варитись. Додайте лимонну кислоту і варіть сироп до загустіння. Одночасно збийте білки до пишності.
  4. Влийте гарячий сироп і продовжуйте збивати. Збивайте білки міксером до гострих піків і посвітління 7 – 10 хвилин.
  5. Зніміть трубочки з форм, наповніть кремом за допомогою кондитерського мішка і посипте цукровою пудрою.

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Автор: Ольга Котів