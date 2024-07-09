Хрусткі трубочки із заварним кремом: готуємо швидкий десерт з тіста філо

9 липня 2024, 13:58
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Джерело:

yuliia.senych

Смачний десерт можна приготувати дуже просто. У цьому вам допоможе вже готове тісто філо.

Вам достатньо лише зробити крем та начинити ним трубочки. Ягоди додадуть десерту ще більше смаку та користі.

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Трубочки із заварним кремом

  • Час: 50 хвилин + 5 годин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 упаковка тіста філо;
– масло до смаку.
Крем:
– 500 мілілітрів молока;
– 4 жовтки;
– 50 грамів крохмалю;
– 100 грамів цукру;
– 2 упаковки ванільного цукру.

Дивіться, як готувати трубочки з кремом: відео

Приготування:

  1. Тісто розморозьте. Змажте листи маслом. Складіть краї до центру один на одного. Далі складіть в трикутник декілька разів і в кінці обріжте край, щоб утворився конверт.
  2. Всередину трубочки вставте пергаментний папір і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
  3. Для крему з'єднайте молоко з цукром і ванільним цукром. Додайте яйця і борошно і варіть до загустіння. Якщо будуть грудочки, збийте блендером. Накрийте плівкою в контакт і залиште в холодильнику на 4 – 6 годин.
  4. Перед наповненням трубочок крем добре перемішайте і перекладіть в кондитерський мішок. Наповніть трубочки та всередину покладіть улюблені ягоди. Закрийте кремом і за бажанням посипте мигдалевими пластівцями.

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Автор: Ольга Котів