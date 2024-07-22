Ідеальна страва за копійки: геніальний рецепт цибулевих стрілок зі спаржевою квасолею
22 липня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Готувати можна не лише часникові стрілки, а й цибулеві. Страва вийде дуже смачною та ароматною.
До цибулевих стрілок неймовірно пасує спаржева квасоля. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя
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Як приготувати цибулеві стрілки та спаржеву квасолю
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 7 – 10 цибулевих стрілок;
– 250 грамів спаржевої квасолі;
– 50 грамів масла;
– 250 мілілітрів вершків;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати цибулеві стрілки: відео
Приготування:
- Спаржеву квасолю помийте та поріжте. Обсмажте до золотистості на добре розігрітій пательні на маслі. На це піде приблизно 20 хвилин.
- Цибулеві стрілки помийте та наріжте на середні шматочки. Додайте до квасолі, посоліть та поперчіть до смаку.
- Смажте приблизно 7 – 10 хвилин, після чого залийте вершками. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.