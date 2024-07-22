Ідеальна страва за копійки: геніальний рецепт цибулевих стрілок зі спаржевою квасолею

22 липня 2024, 18:59
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Джерело:

Yuliia.senych

Готувати можна не лише часникові стрілки, а й цибулеві. Страва вийде дуже смачною та ароматною.

До цибулевих стрілок неймовірно пасує спаржева квасоля. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя

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Як приготувати цибулеві стрілки та спаржеву квасолю

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– 7 – 10 цибулевих стрілок;
– 250 грамів спаржевої квасолі;
– 50 грамів масла;
– 250 мілілітрів вершків;
– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як приготувати цибулеві стрілки: відео

Приготування:

  1. Спаржеву квасолю помийте та поріжте. Обсмажте до золотистості на добре розігрітій пательні на маслі. На це піде приблизно 20 хвилин.
  2. Цибулеві стрілки помийте та наріжте на середні шматочки. Додайте до квасолі, посоліть та поперчіть до смаку.
  3. Смажте приблизно 7 – 10 хвилин, після чого залийте вершками. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.
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Автор: Ольга Котів